Apple punta a rendere iPad più simile a un Mac con iPadOS 16 Modifiche al multitasking

Apple vuole fare in modo che l’iPad si comporti più come un laptop che come uno smartphone e prevede di implementare le modifiche in iPadOS 16.

iPadOS 16 presenterà un’interfaccia multitasking ridisegnata che semplifica lo scambio tra le attività e vedere quali app sono aperte, inoltre consentirà agli utenti di ridimensionare le finestre. Apple prevede di implementare nuovi modi per consentire agli utenti di gestire più app contemporaneamente, in quella che sembra un’esperienza multitasking molto più simile a quella di un Mac.

L’esperienza iPad rinnovata sarà uno dei più grandi aggiornamenti annunciati al WWDC, secondo gli ultimi rumors.

I modelli di iPad Pro di Apple sono potenti quanto i suoi Mac poiché utilizzano lo stesso chip M1, ma l’esperienza del software è sempre rimasta indietro e ha impedito al tablet di essere utilizzato allo stesso modo di un laptop o di un computer desktop.

La nuova esperienza iPadOS 16 sarà presentata in anteprima lunedì 6 giugno, con Apple che presenterà in anteprima il software per gli sviluppatori. Gli sviluppatori riceveranno l’accesso alla versione beta lo stesso giorno e Apple perfezionerà il software iPadOS 16 nel corso di diversi mesi prima di lanciarlo in autunno insieme a iOS 16.