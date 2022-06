Microsoft si prepara al lancio del nuovo MacBook Air aggiornando il laptop Surface a basso costo

Mentre Apple si prepara al lancio del suo MacBook Air completamente riprogettato , Microsoft si prepara alla concorrenza potenziando il proprio Surface Laptop Go entry-level con un nuovo processore e una webcam migliorata.

Surface Laptop Go, lanciato nel 2020, è stato il laptop Surface entry-level nella gamma di Microsoft. Il laptop, che in precedenza partiva da $ 549 (ora $ 599), è dotato di un display touchscreen da 12,4 pollici, una tastiera di dimensioni standard con Windows 11.

Microsoft ha annunciato oggi il Surface Lap§top Go 2 con il nuovo processore Intel Core i5 di undicesima generazione e una nuova memoria di base di 128 GB, rispetto ai precedenti 64 GB. Nel suo comunicato stampa, Microsoft traccia direttamente un confronto tra Surface Laptop Go 2 e ‌MacBook Air‌ di Apple affermando che Surface offre “il 30% in più di corsa dei tasti rispetto a un ‌MacBook Air‌”.

Alimentato dal processore Intel i5 di undicesima generazione, Microsoft ha migliorato le ventole all’interno del Surface Laptop Go 2 per essere “più silenziose”i.

Microsoft afferma anche di aver aggiornato la webcam, tuttavia, la webcam è ancora bloccata a 720p. L’attuale “MacBook Air” di Apple presenta allo stesso modo una webcam a 720p, mentre il MacBook Pro è stato aggiornato a 1080p.

Ora a partire da $ 599, Surface Laptop Go 2 è notevolmente più economico del “MacBook Air” di Apple che parte da $ 999. Per i $ 399 aggiunti, tuttavia, gli utenti beneficiano delle prestazioni e dell’efficienza energetica del M1 di Apple e di una memoria di base di 256 GB.