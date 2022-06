iOS 16 aggiunge il supporto per Joy e Pro Controller di Nintendo Switch

Sebbene non sia pubblicizzato sul sito Web di Apple, è stato scoperto che iOS 16 aggiunge il supporto per Joy-Contro e Pro Controller di Nintendo Switch. La funzione è stata evidenziata su Twitter da Riley Testut , lo sviluppatore dietro l’emulatore di videogiochi per iOS Delta .

In una serie di tweet, Testut ha affermato che iOS 16 supporta entrambi i Joy sinistro o destro, o entrambi contemporaneamente come controller singolo.

Ha inoltre confermato che iOS 16 supporta il Pro Controller di Nintendo Switch, che è un controller di gioco dall’aspetto più tradizionale.

I controller possono essere personalizzati nel menu Bluetooth dell’app Impostazioni su iOS 16, disponibile in versione beta per gli sviluppatori a partire da oggi. Apple ha affermato che a luglio seguirà una beta pubblica di iOS 16 e che l’aggiornamento del software verrà rilasciato in autunno.

Gli iPhone supportano anche i controller PlayStation 5 DualSense e Xbox Series X dal rilascio di iOS 14.5 nell’aprile 2021.