iOS 16 e watchOS 9 aggiungono il supporto per il monitoraggio dei farmaci

Con iOS 16 e watchOS 9, Apple rende più facile per gli utenti tenere traccia dei loro farmaci. Medicine, vitamine e integratori possono essere aggiunti all’app Salute in ‌iOS 16‌ a scopo di monitoraggio e possono essere impostati promemoria personalizzati per l’assunzione di farmaci.

Puoi aggiungere i tuoi farmaci da prescrizione all’app Salute sull’iPhone attraverso la nuova categoria “Farmaci”. Puoi cercare i tuoi farmaci e aggiungerli manualmente o scansionarli utilizzando la fotocamera di ‌iPhone‌. Se stai scansionando un farmaco, dai l’autorizzazione all’app e poi inserisci il farmaco.

Il più delle volte, “iPhone” può leggere l’etichetta e interpretare ciò che stai prendendo, anche se potrebbe essere necessario regolare la dose. Da lì, puoi aggiungere il tempo in cui lo prendi e la frequenza con cui lo prendi per ricevere un promemoria. Puoi creare un programma personalizzato per ogni farmaco e dare a ciascuno un aspetto visivo unico con uno sfondo personalizzabile.

Se hai un Apple Watch, tutti i tuoi farmaci sono elencati nella nuova app Farmaci, il che rende molto facile spuntarli quando li prendi. Tocca un medicinale nell’app, quindi tocca Preso per completare il task.