Samsung punta a fornire display OLED sia per iPad che per MacBook

Samsung ha in programma di costruire una nuova linea di produzione in Corea del Sud per rendere i display OLED più grandi adatti a tablet e notebook, con l’obiettivo finale di soddisfare gli ordini per i futuri prodotti Apple.

Si pensa che Apple prevede di rilasciare i suoi primi modelli di iPad Pro con display OLED nel 2024. Apple ha trasferito le sue linee di iPad e MacBook a display mini-LED nell’ultimo anno e OLED sarebbe il passo successivo.

A differenza dei display mini-LED, i pannelli OLED utilizzano pixel autoemittenti e non richiedono retroilluminazione, che potrebbe migliorare il rapporto di contrasto e contribuire a una maggiore durata della batteria sui futuri modelli di iPad e MacBook. Apple utilizza già i display OLED per i suoi ultimi iPhone e tutti i modelli di Apple Watch.