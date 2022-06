La serie Galaxy S22 riceve un nuovo aggiornamento con la patch di sicurezza di giugno

Aggiornamento (3 giugno, 15:45) : Il Galaxy S22 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento di giugno, a partire dalle varianti Snapdragon. Il Galaxy Z Fold 2 è in fase di aggiornamento.

A Samsung piace inviare patch di sicurezza mensili il prima possibile, spesso rilasciandole in anticipo. Le cose non cambiano con l’aggiornamento di giugno, poiché la società ha già aggiornato un paio di dispositivi Galaxy.

Anche se, stranamente, il Galaxy S22 non faceva parte del lancio iniziale.

Il primo dispositivo Galaxy a ricevere l’aggiornamento di giugno è stata la variante 5G del Galaxy Tab S7+ , che è stato uno dei migliori tablet Android del 2020.

La serie Galaxy S21 è l’ultima a ricevere la patch di aggiornamento di giugno con la versione firmware G998BXXU5CVEB . L’aggiornamento è in arrivo in Europa, anche se per ora è limitato alla Germania. Detto questo, è probabile che si espanda molto presto in altri paesi e regioni.