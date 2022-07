Apple svilupperà futuri chip Mac in Israele

Apple sta aprendo un nuovo sito di sviluppo a Gerusalemme, in Israele, per sviluppare nuovi chip di silicio Apple per i futuri Mac.

Elad Wertheimer, responsabile dell’approvvigionamento del silicio di Apple, ha fatto l’annuncio in un post su LinkedIn. La struttura di sviluppo di Apple parteciperà a diversi progetti di punta guidati da Israele, con “futuri processori per Mac” in prima linea, secondo Wertheimer. Gli ingegneri sono già stati reclutati per il nuovo sito.

Apple gestisce già due siti di ricerca e sviluppo a Herzliya e Haifa. Johny Srouji, vicepresidente senior per le tecnologie hardware di Apple, viene dal paese ed è stato responsabile della creazione dei centri di sviluppo israeliani dove l’azienda ora impiega circa 2.000 persone. Il mese scorso, ha detto a Globes :

Attraverso lo sviluppo israeliano, Apple gestisce e ottimizza la tecnologia di archiviazione dei dati in una gamma di dispositivi: componenti di comunicazione wireless per l’Apple Watch, così come i circuiti integrati sviluppati in Israele, e il fiore all’occhiello: il team israeliano ha giocato un ruolo ruolo centrale nello sviluppo della versione premium del processore M1 di punta dell’azienda, inclusi i chip M1 Pro e M1 Max progettati per supportare computer Mac premium come MacBook Pro e MacBook Studio. Questi chip sono stati costruiti qui in Israele mentre lavoravano con altri team in tutto il mondo, inclusa la sede di Cupertino.

Apple ha notevolmente ampliato la sua presenza in Israele dal 2011, con particolare attenzione alla progettazione, test e ingegneria di silicio e semiconduttori. All’inizio di quest’anno, il Times of Israel ha riferito che i team israeliani di Apple erano direttamente dietro lo sviluppo del chip M1 .