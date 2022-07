Come trasferire i messaggi WhatsApp da Android a iOS

Passare da Android a iOS e viceversa era un compito arduo che spesso significava sacrificare i tuoi dati e ricominciare da capo. Le cose sono cambiate per la maggior parte, con Google, Apple e altri OEM che sviluppano strumenti per il trasferimento dei dati degli utenti tra dispositivi. Tuttavia, ci sono aree grigie, dati che non puoi spostare oltre il divario. Uno di questi è il trasferimento dei dati di WhatsApp da Android a iOS, ma non più.

Dopo una lunga attesa, Meta ha annunciato la possibilità di trasferire le informazioni dell’account WhatsApp, la foto del profilo, le chat individuali, le chat di gruppo, la cronologia delle chat, i contenuti multimediali e le impostazioni utilizzando l’app Move to iOS di Apple per telefoni Android. Tuttavia, non puoi trasferire la cronologia delle chiamate o il nome visualizzato. Ecco tutto ciò che devi sapere sul processo.

Cosa ti serve per trasferire i tuoi messaggi WhatsApp da Android a iOS

Prima di iniziare il processo, devi assicurarti alcune cose:

Il telefono Android deve avere la versione del sistema operativo 5 (lollipop) o successiva.

Il telefono Apple deve eseguire iOS versione 15.5 o successiva.

Hai WhatsApp versione 2.22.7.74 o superiore sul tuo Android.

Hai WhatsApp versione 2.22.7.74 o successiva sul tuo iPhone (questo è richiesto solo al termine del processo di installazione).

Usi lo stesso numero di telefono su entrambi i dispositivi.

Il tuo iPhone deve essere nuovo o ripristinato alle impostazioni di fabbrica. In caso contrario, non si accoppierà con l’app Passa a iOS Android.

Entrambi i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi oppure il dispositivo Android deve essere connesso all’hotspot dell’iPhone.

L’app Passa a iOS deve essere installata sul tuo telefono Android.

Come spostare i dati di WhatsApp da Android a iPhone Scarica l’ app Passa a iOS dal Google Play Store e installala sul tuo telefono Android. Inizia il processo di configurazione per il tuo nuovo (o ripristino di fabbrica) ‌iPhone‌. Vai alla schermata di configurazione di app e dati e seleziona Sposta dati da Android . Apri l’ app Passa a iOS sul tuo telefono Android e segui le istruzioni sullo schermo. Viene visualizzato un codice sul tuo ‌iPhone‌. Inserisci il codice sul tuo telefono Android e verrai indirizzato alla schermata Trasferisci dati . Seleziona WhatsApp e quindi tocca Start . Questo crittografa i tuoi dati WhatsApp e avvia il processo di migrazione dei dati. Sei anche disconnesso automaticamente dal tuo account WhatsApp su Android. Una volta che il tuo ‌iPhone‌ è completamente configurato, scarica l’ultima versione di WhatsApp dall’App Store e accedi con lo stesso numero di telefono. I dati non verranno decifrati se non sei su WhatsApp iOS versione 2.22.10.70 o successiva.



Un’alternativa di terze parti per trasferire i tuoi messaggi WhatsApp

Segui i passaggi precedenti per trasferire facilmente i tuoi dati WhatsApp dal tuo telefono Android al tuo nuovo ‌iPhone. L’unico aspetto negativo di questo strumento è che l’iPhone deve essere inizializzato (nuovo o ripristino delle impostazioni di fabbrica). Se desideri trasferire i tuoi dati su un iPhone che stai utilizzando, dovrai guardare altre app. Alcune buone alternative sono gli strumenti MobileTrans e Wutsapper di Wondershare, tuttavia non sono gratuiti.