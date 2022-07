Come salvare Google Documenti

Poiché la quantità di tempo che trascorriamo online continua a crescere costantemente e le connessioni Internet sempre attive diventano la regola anziché l’eccezione, le aziende e i consumatori stanno passando a strumenti di produttività basati su cloud come Google Docs per soddisfare il loro prurito di elaborazione testi. Sebbene Google Docs potrebbe non avere tutte le funzionalità tecniche avanzate di MS Word o persino di LibreOffice Writer, è facile da usare e disponibile su ogni dispositivo in grado di connettersi a Internet, il che è sufficiente per renderlo l’editor di testo preferito da molti.

Come scaricare il tuo documento Google

Ma a volte non basta che un documento venga salvato, pronto per il nostro recupero dal cloud. A volte abbiamo bisogno di un documento di testo in un formato specifico da inviare a insegnanti, editori, clienti o responsabili delle assunzioni. Il processo è semplice se desideri convertire il tuo documento Google in uno più tradizionale.

Scarica un documento Google in un browser web

Clic File nell’angolo in alto a sinistra della barra dei menu. Passa il mouse sopra Scarica . Seleziona il tipo di file con cui desideri salvare il documento.

Scarica un documento Google dal tuo Android o iPhone

Tocca il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo. Seleziona Condividi ed esporta . Tocca Salva con nome . Seleziona il tipo di file con cui desideri salvare il documento.

Come scaricare un documento Google da Google Drive

Ecco come scaricare i documenti che hai salvato su Google Drive.

Scarica un documento Google da Google Drive sul tuo Android o iPhone

Apri l’app Google Drive. Trova il documento che desideri scaricare e tocca il menu a tre punti a destra del titolo del documento. Trascina il menu verso l’alto e tocca Scarica

Perché dovresti salvare i tuoi documenti Google offline

Il “Come” per salvare i tuoi documenti Google è piuttosto semplice. Per quanto riguarda il “perché”, ci sono molte ragioni. Google Docs è un ottimo strumento per iniziare un documento prima di trasferirlo su MS Word o LibreOffice Writer. Inoltre, Docs ha molte funzionalità sotto il cofano, inclusa un’enorme libreria di componenti aggiuntivi per renderlo più che idoneo per la maggior parte delle tue esigenze di elaborazione testi.