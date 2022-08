Chrome 105 è stato lanciato in versione beta; ecco cosa c’è di nuovo

Google di solito lancia nuove versioni di Chrome ogni quattro settimane e, come tale, Chrome 104 ha già un successore in lavorazione. Google ha rilasciato Chrome 105 al canale beta, il che significa che i test finali sono ora in corso prima che tutti possano godersi la nuova versione tra circa un mese. Chrome 105 non aggiunge molto alla tabella, ma ci sono alcuni cambiamenti interessanti diretti verso la nostra strada con la versione più recente del browser di Google.

Chrome 105: API Picture-in-picture per Android

Google ha consentito a lungo ai siti Web di inserire finestre picture-in-picture mobili in Chrome sui desktop (dalla versione 70, per essere precisi), ma ora la rispettiva API sta finalmente facendo il salto su Chrome su Android. La funzionalità arriverà sui dispositivi con Android 11 o versioni successive e, per ora, sarà disponibile solo per gli elementi video.

Sembra che questo sia principalmente un cambiamento diretto agli sviluppatori che potrebbe rendere più semplice o flessibile l’apertura di video in modalità PiP. Dopotutto, puoi già semplicemente uscire dalla schermata principale mentre guardi un video a schermo intero in Chrome per attivare la modalità PiP, un’opzione che esiste da Android 8.

Chrome 105: overlay dei controlli delle finestre per le app Web sul desktop

Molte app native su Windows e macOS aggiungono alcuni dei loro contenuti direttamente sulla barra del titolo, estendendosi fino alla parte superiore della finestra. Chrome stesso ne è un buon esempio, mettendo le tue schede proprio nella parte superiore dell’interfaccia, accanto ai pulsanti di controllo della finestra. Dopo mesi di sviluppo e prova della funzione, Google è ora pronto per portare la stessa funzionalità alle finestre delle app web. Ciò significa che alcuni elementi dell’interfaccia utente come barre di ricerca, icone, informazioni sullo stato e altro, praticamente qualsiasi cosa a cui uno sviluppatore possa pensare, ora possono farsi strada nello spazio morto precedente. La nuova opzione renderà le app Web più native, indipendentemente dal sistema operativo in uso.

Chrome 105: design di evidenziazione personalizzati per desktop

La ricerca del contenuto di una pagina Web utilizzando Ctrl+F è probabilmente già profondamente radicata nella mente delle persone, ma Chrome 105 potrebbe offrire un’esperienza più personalizzata a seconda del sito Web che visiti. Una nuova API di evidenziazione personalizzata consente agli sviluppatori di modificare facilmente l’aspetto degli overlay per la ricerca. La funzione aiuterà anche i correttori ortografici di terze parti e altre estensioni che modificano il modo in cui il testo su un sito Web viene evidenziato. Potresti esserti già imbattuto in siti Web ed estensioni che fanno proprio questo, ma la nuova API di Chrome rende il processo molto più semplice per gli sviluppatori. Puoi quindi aspettarti che ancora più sviluppatori ne facciano uso.

Chrome 105: come scaricare la versione beta

Chrome 105 è ora disponibile sul Play Store per il tuo telefono Android. Sul desktop, vai semplicemente al sito web di Chrome Beta per ottenere automaticamente la versione appropriata per il tuo sistema operativo.

Con la versione beta ora lanciata, ci vorranno circa quattro settimane prima che la nuova versione di Chrome diventi stabile. Secondo il programma di Google, stiamo guardando una data di rilascio del 30 agosto.