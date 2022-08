Come scaricare app Android senza Play Store utilizzando APK Mirror

Ottenere app Android senza accedere al Google Play Store ufficiale può essere un po’ una scommessa a seconda di dove scegli di ottenere le tue app. Mentre Android ti consente di installare un APK praticamente da qualsiasi punto del Web, vuoi essere intelligente quando scegli una fonte per quei file. Consigliamo APKMirror perché è un marchio che conosciamo e di cui ci fidiamo. In questo post, ti mostreremo come installare o “caricare lateralmente” gli APK sul tuo telefono o tablet Android utilizzando il servizio.

Come scaricare e installare app da APKMirror

Se sei il tipo di persona che preferisce le istruzioni video, abbiamo messo insieme una rapida procedura dettagliata di sei minuti sul processo che puoi guardare appena sotto. Se il testo è più il tuo stile, però, continua a leggere.



Al giorno d’oggi, Android ha sia APK normali che APK suddivisi o App Bundle . Gli app bundle consentono di risparmiare larghezza di banda e spazio di archiviazione, ma rendono difficile per le persone condividere app tra loro al di fuori del Google Play Store. Questo perché ogni modello di telefono Android esegue una versione leggermente diversa di un’app. Ma APKMirror e l’app APKMirror Installer eliminano questo problema.

La prima cosa che vorrai fare è installare APKMirror Installer. Puoi ottenerlo dal Play Store o installarlo dal sito APKMirror : entrambi vanno bene, ma il Play Store è più semplice.

Una volta che hai l’app, installare le app da APKMirror è abbastanza semplice, e praticamente lo stesso, indipendentemente dal fatto che tu stia scaricando un pacchetto di app o meno, non hai nemmeno bisogno di una guida separata per i due processi.

Passa ad APKMirror e cerca l’app che desideri installare. Vale la pena notare che APKMirror non ha tutte le app presenti nel Google Play Store.

Puoi sfogliare le app in base a nomi APK, nomi di app e nomi di sviluppatori mentre cerchi quello che stai cercando. Quando hai trovato l’app che desideri nella versione che ti serve, tocca l’icona di download sul lato destro del suo elenco.

Se finisci per ordinare per app o sviluppatore, piuttosto che per APK, dovrai quindi accontentarti della versione dell’app che desideri: se non ti interessa o non lo sai, l’ultima versione non beta è probabilmente bene. Scorri verso il basso fino a “Tutte le versioni” e trova quella che ti serve, quindi tocca l’icona di download a destra.

Nella pagina successiva, scorri verso il basso fino al pulsante Scarica APK o Scarica pacchetto APK ; entrambi i pulsanti fanno la stessa cosa. Il tuo browser potrebbe chiederti se desideri salvare il file e potresti ricevere un avviso che il formato/estensione del file è potenzialmente pericoloso. Se sei disposto a fidarti di APKMirror come fonte, puoi consentirlo.

Una volta scaricato il file, devi trovare un modo per aprirlo. Puoi toccare la notifica di download nella parte inferiore dello schermo se stai utilizzando Chrome, ad esempio, ma potresti dover toccare una notifica di download nella barra di stato o andare al punto in cui hai scaricato il file con un file manager e aprirlo manualmente, a seconda del tuo browser.