Apple ritarderà il lancio di iPadOS 16 fino a ottobre

Apple ha in programma di ritardare il lancio di iPadOS 16 fino a ottobre, il che significa che il software dell’iPad non verrà lanciato insieme a iOS 16 a settembre come di solito.

Apple ha sviluppato una nuova funzionalità multitasking per ‌iPad‌ chiamata Stage Manager, con l’opzione progettata per offrire un’esperienza multitasking multi-finestra più simile a quella di un Mac. Si dice che il lancio ritardato di ‌iPadOS 16‌ sia in parte dovuto all’implementazione di Stage Manager poiché Apple sta ancora risolvendo i bug. Un lancio ritardato consentirà ad Apple di dedicare più tempo al completamento di ‌iOS 16‌, quindi l’azienda potrà passare a lavorare su ‌iPadOS 16‌.

Stage Manager è limitato ai modelli M1 iPad Pro e iPad Air e non è disponibile sui vecchi iPad, il che ha causato alcune polemiche . Apple sostiene che non è possibile offrire un’esperienza multitasking accettabile su iPad più vecchi, da qui la limitazione.

L’introduzione di ‌iPadOS 16‌ in ottobre significa che il software sarà programmato per essere lanciato più vicino ai nuovi iPad. Apple sta sviluppando una nuova versione M2 di ‌iPad Pro‌ con un chip ‌M2‌ e un ‌iPad‌ entry-level dotato di una porta USB-C, che dovrebbero debuttare entro la fine dell’anno.