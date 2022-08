Disney aumenta il prezzo dell’abbonamento Disney+ a $ 10,99 e lancia il livello supportato dalla pubblicità di $ 7,99

Disney ha annunciato oggi che aumenterà del 38% il costo del suo abbonamento Disney+ senza pubblicità, aumentando il prezzo da $ 7,99 al mese a $ 10,99 al mese. Questo è l’aumento di prezzo più significativo introdotto da Disney dal lancio del servizio nel 2019.

Il prezzo del piano senza pubblicità aumenta a $ 10,99 al mese perché Disney sta anche lanciando un nuovo livello supportato dalla pubblicità che sarà disponibile per $ 7,99 al mese. La modifica del prezzo e il nuovo livello di streaming supportato dalla pubblicità entreranno in vigore giovedì 8 dicembre.

La Disney aumenterà anche il prezzo di Hulu senza pubblicità di $ 2, quindi sarà $ 14,99 al mese invece di $ 12,99, con tale modifica che verrà implementata il 10 ottobre. Anche Hulu con annunci vedrà un aumento di prezzo, passando da $ 6,99 a $ 7,99 al mese .

Per i clienti attuali, il pacchetto Disney+ che include Hulu ed ESPN+ con annunci costerà $ 1 in più, passando da $ 13,99 a $ 14,99. Disney offrirà Disney+, Hulu ed ESPN+ con aggiunte per $ 12,99 e un pacchetto Disney+ e Hulu supportato da pubblicità sarà disponibile per $ 9,99 al mese. L’attuale piano Disney+, Hulu ed ESPN+ senza pubblicità avrà un prezzo di $ 19,99 al mese.

Disney ha annunciato le modifiche ai prezzi durante l’annuncio degli utili per il terzo trimestre fiscale del 2022 Disney+ ha guadagnato un totale di 14,4 milioni di abbonati durante il trimestre e la società ora ha più di 221 milioni di abbonati sulle sue piattaforme di streaming.