Secondo quanto riferito, Intel, AMD e Nvidia si stanno preparando al declino con l’aumento della popolarità dei MacBook

Secondo quanto riferito, Intel, AMD e Nvidia si stanno preparando a un possibile calo delle spedizioni e a un possibile calo delle entrate per il resto del 2022, mentre si prevede che il Mac continuerà a crescere in popolarità.

Citando fonti del settore, DigiTimes riporta che Intel, AMD e Nvidia hanno rivisto e abbassato le proprie aspettative su quanti chip e prodotti spediranno nel 2022 e sui loro obiettivi di fatturato.

Apple è l’unica azienda che dovrebbe vedere uno slancio continuo per i suoi Mac, come il nuovo MacBook Air e MacBook Pro M2 , afferma il rapporto.

Intel ha abbassato i suoi obiettivi di fatturato per il 2022 di circa 11 miliardi di dollari e prevede che le spedizioni di chip per PC diminuiranno del 10% rispetto al 2021 a causa della minore domanda. AMD prevede che le sue spedizioni diminuiranno tra il 14% e il 16% nel 2022, rispetto a un calo del 7%-9% previsto inizialmente.

Anche specifici produttori di laptop si stanno preparando per un 2022 difficile e l’inizio del 2023. Aziende come Dell, Acer, HP e Asustek Computer hanno tutte tagliato le loro aspettative e proiezioni per le spedizioni e le entrate.

Apple, d’altra parte, prevede di spedire circa 29 milioni di MacBook nel 2022, una stima superiore a quella degli ultimi tre anni, secondo DigiTimes .

Apple ha quasi completato la transizione dai processori Intel nel Mac ai propri chip di silicio Apple personalizzati. La società ha recentemente annunciato il nuovissimo chip ‌M2‌, che promette prestazioni 1,4 volte più veloci rispetto alla sua controparte M1 e fino a 15 volte più veloce di un modello basato su Intel.

Finora Apple ha annunciato i chip ‌M1‌, M1 Pro , M1 Max , M1 Ultra e ‌M2‌ per la sua gamma di Mac. Il Mac Pro di fascia alta e un Mac mini di fascia bassa sono gli unici Mac che rimangono nella gamma Apple con processori Intel. Entrambi dovrebbero essere sostituiti non appena questo autunno.