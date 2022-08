Ecco come le app hanno cambiato le nostre abitudini in ogni settore

A fine 2021, l’Apple Play Store vantava oltre 2 milioni di applicazioni per mobile in ogni categoria, dai giochi online fino all’arte e al design. Sempre nel 2021, c’erano quasi 10 milioni nel mondo intero, disponibili per ogni dispositivo e software, non solo iOS e Android. Le opzioni per gli utenti sono innumerevoli.

Ovviamente, ci sono le app gratuite, poi quelle ad abbonamento. Ci sono le applicazioni dedicate solo ai bambini e poi quelle per chi ama giocare online. Che si tratti di cucina, e-books, lezioni per imparare una lingua o app per il design, c’è un’opzione per ogni settore.

Che industria sarebbe senza app?

La tecnologia ha cambiato ogni aspetto della nostra vita. Tra tutti i cambiamenti, le app per mobile sono tra le più comode, convenienti ed efficienti. Soprattutto per il settore dell’educazione. Infatti, una delle categorie che si trovano sia su Google App Store che sullo store di Apple è: istruzione.

In questa categoria, si trovano giochi per imparare divertendosi, rebus e puzzle e anche app per imparare le lingue. Con app come DuoLingo, è possibile parlare spagnolo, russo e qualsiasi altra lingua si desideri. Esistono app per fare corsi di codifica, marketing o di fotografia e sono disponibili anche offline, quindi perfette da usare quando non si ha una connessione Internet. Istruzione ed educazione per app include programmi per studiare le stelle, per prepararsi all’esame della patente e per individuare piante e fiori con facilità.

Ma non è tutto lavoro con le app. Infatti, un altro settore che sfrutta l’uso delle applicazioni per mobile è quello dell’intrattenimento. Non si tratta solo dei giochi online di ruolo, con elfi o con draghi. Ci sono i casinò online, app che permettono di giocare alle slot machine, alla roulette e di partecipare a veri tornei di carte. In più, gli utenti possono giocare al casinò online con soldi veri e dal vivo. Le app hanno rivoluzionato questo mondo, avvicinando giocatori di tutte le età ai divertimenti del casinò.

Però non è tutto divertimento. A volte, bisogna fare un po’ di ginnastica. Ecco che entrano in gioco le app per la salute e lo sport, per allenarsi quando, dove e come si vuole. Queste app permettono di scegliere allenamenti mirati e spesso personalizzati. Ci sono le applicazioni dedicate ai runner, quelle per misurare i battiti al minuto oppure per calcolare le calorie. Questo è un settore remunerativo, dato che compagnie come Nike e Adidas hanno creato app per i loro utenti, che includono allenamenti e club sportivi esclusivi.

Manca l’industria che più ha beneficiato delle app per mobile: quella dello shopping. Fare shopping online è un’abitudine diffusa tra tutti i consumatori, non importa l’età o il genere. Tutti i negozi online più famosi hanno app per iOS ed Android, incluse le app di Shein, Zalando e IKEA. Così, nuovi vestiti, mobili ed elettrodomestici sono davvero a portata di clic. Poi non mancano quelle dedicate alla moda usata, come Wallapop, che è in continua crescita.

Dall’istruzione all’allenamento, le app hanno cambiato le nostre abitudini e il nostro modo di vivere. Basta scaricare un’applicazione per giocare al casinò online, comprare una nuova giacca o imparare il cinese. Perchè no?