AirPods Pro 2 potrebbe avere una custodia di ricarica Lightning, USB-C in arrivo nel 2023

Gli AirPods Pro di seconda generazione di Apple potrebbero avere ancora una custodia di ricarica Lightning, secondo l’analista Ming-Chi Kuo. In un tweet di oggi, Kuo ha previsto che Apple passerà a una custodia di ricarica USB-C per tutti i modelli di AirPods nel 2023.

Kuo ha detto che il nuovo AirPods Pro sarà rilasciato entro la fine dell’anno. Si vocifera di diverse nuove funzionalità per gli auricolari, tra cui un aggiornamento al chip H1 che alimenta funzionalità come la cancellazione attiva del rumore, il supporto per la riproduzione audio Apple Lossless, sensori di movimento aggiornati per funzionalità di monitoraggio del fitness ampliate, una nuova custodia di ricarica in grado di emettere un suono in caso di smarrimento, un sensore di rilevamento della pelle per un migliore rilevamento nell’orecchio e altro ancora.

I predict Apple will launch USB-C-capable charging cases for all AirPods models in 2023. However, the charging case of the new AirPods Pro 2 launched in 2H22 may still support Lightning. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 9, 2022

Secondo quanto riferito, Apple ha testato un design più compatto per i nuovi AirPods Pro che eliminerebbe gli steli che scendono sotto gli auricolari, in modo simile ai Beats Studio Buds di Apple, ma voci recenti suggeriscono che gli auricolari non subiranno modifiche significative al design.

A maggio, Kuo aveva previsto che anche altri accessori per iPhone sarebbero passati a USB-C in futuro, come il MagSafe Battery Pack.