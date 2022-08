Come inviare articoli al tuo Kindle per leggerli in seguito

Usiamo i nostri telefoni per varie cose, che si tratti di fare acquisti online, rimanere in contatto con gli amici o sfogliare notizie e feed RSS. Quando si tratta di articoli lunghi, editoriali o persino documenti, tuttavia, potrebbe essere preferibile leggerli su un Kindle, grazie al suo schermo E Ink, al peso leggero e alle dimensioni maggiori, per non parlare dell’impressionante durata della batteria che offre.

Esistono vari modi per inviare queste letture lunghe al tuo Kindle, indipendentemente da come ricevi le notizie o dal dispositivo che utilizzi. Per fortuna, c’è un’opzione semplice e conveniente e un’opzione gratuita che richiede un po’ più di giocherellare. E se usi Pocket per salvare articoli da leggere in seguito, c’è un modo per tenerlo sincronizzato con il tuo Kindle. Continua a leggere per saperne di più su di loro e vedere quale funziona meglio per te.

Come configurare il tuo account Kindle

Prima di poter inviare articoli web al tuo Kindle, dovrai configurare il tuo account Amazon in modo che accetti i documenti in arrivo. Per farlo, vai alla console Amazon Kindle Preferences , scorri verso il basso e fai clic su Impostazioni documento personale .

Vedrai un elenco dei tuoi dispositivi, come mostrato sopra, oltre a un indirizzo e-mail accanto a ciascun Kindle. Se non li hai personalizzati, probabilmente includeranno il tuo nome utente come parte dell’indirizzo email. In questo caso, fai clic su Modifica e cambialo in qualcosa di casuale che includa numeri, lettere maiuscole, minuscole e caratteri speciali. Ciò garantirà che l’indirizzo sia sufficientemente unico in modo che qualcun altro ti invii contenuti indesiderati e impedisca ad Amazon di inviarti una richiesta di convalida ogni volta che invii contenuti al tuo Kindle. Tienilo a mente nel caso in cui ricevi una tale richiesta di convalida in seguito, poiché ciò significherà che l’indirizzo e-mail del tuo Kindle non è abbastanza casuale. Ora che hai impostato un indirizzo univoco e sicuro a cui inviare i contenuti, è il momento di aggiungere i tuoi indirizzi e-mail all’elenco dei contenuti consentiti. Fai clic su Aggiungi un nuovo indirizzo e-mail approvato sotto la tabella e aggiungi quelli da cui intendi inviare il contenuto. Per semplificare i seguenti passaggi, aggiungi kindle@fivefilters.org e delivery@p2k.co all’elenco. Un’ultima opzione in questa pagina con cui puoi giocherellare è Archiviazione documenti personali . Può essere modificato in qualsiasi momento, ma influirà sulla gestione dei tuoi documenti: Quando l’impostazione è attiva , l’invio di un documento al tuo indirizzo Kindle lo aggiunge alla tua libreria Kindle, il che significa che sarà disponibile su tutti i dispositivi, incluso il tuo telefono o tablet. Puoi anche eliminarlo da uno qualsiasi di questi dispositivi, che a sua volta lo rimuoverà su tutti i tuoi dispositivi Kindle, comprese le app Kindle sul tuo telefono, tablet e computer.

, l’invio di un documento al tuo indirizzo Kindle lo aggiunge alla tua libreria Kindle, il che significa che sarà disponibile su tutti i dispositivi, incluso il tuo telefono o tablet. Puoi anche eliminarlo da uno qualsiasi di questi dispositivi, che a sua volta lo rimuoverà su tutti i tuoi dispositivi Kindle, comprese le app Kindle sul tuo telefono, tablet e computer. Quando l’impostazione è disattivata , il documento è disponibile solo sul Kindle a cui lo invii. Alcune persone preferiscono questa opzione, soprattutto perché non richiede una connessione a Internet per eliminare un articolo. Tuttavia, non puoi iniziare a leggere qualcosa sul tuo Kindle e finirlo su un altro dispositivo con questa opzione. Hai finito di configurare il tuo account Kindle per ricevere documenti e articoli. Vediamo ora come puoi dargli da mangiare alcune letture lunghe che non sono libri. Push to Kindle: invio di articoli e documenti con un clic Iniziamo con il metodo più semplice, che utilizza un’app Android chiamata Push to Kindle . È facile da configurare e funziona come un ciondolo, sia sul tuo dispositivo Android che sul tuo telefono. Puoi utilizzare un’app che ti consente di inviare qualsiasi cosa al tuo Kindle utilizzando il menu Condividi del tuo dispositivo Android o iOS. Puoi anche utilizzare un’estensione del browser web per Firefox o Google Chrome o un bookmarklet per Safari che fa lo stesso sul tuo computer. Il vantaggio principale qui è che puoi inviare praticamente qualsiasi articolo o post di blog al tuo Kindle senza preoccuparti della formattazione, poiché Push to Kindle se ne occuperà per te. È straordinariamente efficace nel rimuovere gli annunci mantenendo le immagini nel post, rendendo l’invio e la lettura di contenuti un’esperienza piacevole.

Per iniziare, scarica l’ app Push to Kindle sul tuo dispositivo Android. Una volta installata, vai alle impostazioni dell’app , seleziona Invia a > Email Kindle , inserisci l’ indirizzo e-mail Kindle che hai impostato nel passaggio uno e tocca Fine . Questo è tutto ciò che devi fare!

La prossima volta che desideri inviare un articolo al tuo Kindle, apri il menu Condividi e seleziona Push to Kindle , indipendentemente dall’app che stai utilizzando. L’articolo verrà inviato al tuo Kindle entro pochi minuti.

Allo stesso modo, puoi ottenere lo stesso processo da qualsiasi altro dispositivo scaricando l’ estensione del browser appropriata , impostando un bookmarklet o inviando un collegamento e-mail al tuo indirizzo Push to Kindle. Quest’ultimo è lo stesso del tuo indirizzo Kindle; dovrai solo sostituire @kindle.com con @pushtokindle.com. Nel caso te lo stia chiedendo, inviare un link al tuo normale indirizzo @kindle.com non funzionerà.

Alternativa a Kindle di Amazon

Amazon ha app ufficiali ed estensioni del browser che ti consentono di inviare contenuti al tuo Kindle. Tuttavia, il modo in cui funzionano è un po’ diverso. Iniziamo con l’ estensione Chrome , che è facile da configurare e fa essenzialmente lo stesso di Push to Kindle, il che significa che invia una versione dell’articolo senza distrazioni a Kindle. Questo è fantastico, soprattutto considerando che non ci sono costi associati.

Tuttavia, puoi farlo solo da un browser desktop completo, il che significa che l’app non supporta l’invio diretto di un articolo dal tuo telefono. Invece, ti consente solo di inviare documenti, il che implica che dovrai prima salvare l’articolo prima di inviarlo. Anche se questo è problematico, funziona bene, purché non ti dispiacciano i passaggi aggiuntivi:

Apri l’articolo in un browser. Tocca l’ icona Menu e seleziona Condividi > Stampa > Salva come PDF . Salva il file sul tuo telefono. Se hai diversi articoli da inviare, ripeti i passaggi precedenti finché non hai salvato tutti i tuoi articoli. Invia i file PDF come allegati al tuo indirizzo @kindle.com e digita Converti nella riga dell’oggetto. Questo assicura che Amazon converta i file PDF in formato Kindle (.azw), permettendoti di leggerlo come un normale libro Kindle.

Sebbene questo metodo sia gratuito, è conveniente solo se prevedi di inviare articoli dal tuo computer. Altrimenti, trascorrerai molto tempo a convertire e inviare manualmente ogni articolo, cosa che Push to Kindle fa in una frazione di secondo.

P2K: mantenere il tuo Kindle sincronizzato con Pocket

A differenza dei lettori Kobo, i Kindle non offrono supporto per Pocket. Tuttavia, puoi mantenere sincronizzati l’elenco di lettura e gli articoli utilizzando un servizio di terze parti chiamato P2K. È personalizzabile e ti consente di decidere come inviare gli articoli al tuo Kindle.

Puoi programmare consegne ad hoc, giornaliere, settimanali o automatiche. Il primo è autoesplicativo e non richiede un abbonamento ma è limitato nel numero di articoli che puoi inviare e quali criteri dovrebbero essere applicati. Gli abbonamenti Premium e Platinum, che costano $ 3 e $ 5 al mese, elimineranno la maggior parte o tutte queste limitazioni. Anche se è relativamente costoso, ti consigliamo di mordere il proiettile e fare un salto per l’abbonamento Platinum.

La versione gratuita può inviare un solo file al tuo Kindle ogni giorno o settimana, chiamato “I tuoi articoli P2K [data]”. Questo e-book contiene un sommario con i vari articoli che hai inviato. Anche le tue consegne sono limitate a cinque a settimana, con un massimo di 10 articoli per ogni consegna.

L’abbonamento Premium elimina questi limiti e ti consente di personalizzare i titoli di pubblicazione ma non sincronizza gli articoli man mano che vengono aggiunti. Per fare ciò, avrai bisogno dell’abbonamento Platinum per sincronizzare gli elementi individualmente e in tempo reale, il che significa che quando aggiungi un articolo a Pocket, questo atterrerà sul tuo Kindle entro pochi minuti e apparirà come un singolo elemento.

Indipendentemente dal piano scelto, ogni articolo ha collegamenti che ti consentono di archiviare o aggiungere ai preferiti l’elemento in Pocket direttamente dal tuo Kindle, a condizione che quest’ultimo sia connesso al Wi-Fi.

Ora che sai come funziona P2K, vediamo come configurarlo.

Accedi al sito Web di P2 K e fai clic su Inizia per accedere con il tuo account Pocket. Inserisci il tuo indirizzo email e scegli il piano giusto per le tue esigenze. Consigliamo Platinum, ma puoi provare il piano gratuito prima di pagare. Fai clic su Crea una consegna ricorrente per impostare il modo in cui i tuoi articoli Pocket verranno inviati al tuo Kindle. Seleziona la frequenza con cui gli articoli devono essere inviati al tuo Kindle. Se hai un abbonamento Platinum, selezionare On Demand è la cosa migliore.

è la cosa migliore. Se non desideri che tutti gli articoli vengano inviati al tuo Kindle o non disponi di un piano Platinum, filtra se desideri che gli articoli più recenti o meno recenti nell’elenco di lettura di Pocket vengano inviati per primi. Se prevedi di mantenere sincronizzati i tuoi dispositivi, deseleziona Archivia articoli consegnati , poiché esiste un modo per archiviarli dal tuo Kindle. Puoi anche scegliere quanti articoli inviare contemporaneamente , tenendo presente che saranno raggruppati in batch di uno, tre, cinque o dieci articoli, con un nome file generico.

o recenti nell’elenco di lettura di Pocket vengano inviati per primi. Se prevedi di mantenere sincronizzati i tuoi dispositivi, deseleziona , poiché esiste un modo per archiviarli dal tuo Kindle. Puoi anche scegliere , tenendo presente che saranno raggruppati in batch di uno, tre, cinque o dieci articoli, con un nome file generico. Per i membri Premium, opzioni aggiuntive ti consentono di limitare gli articoli inviati a quelli con tag specifici. È anche meglio includere immagini per rendere i tuoi articoli più completi. Dopo aver personalizzato la modalità di invio degli articoli, fai clic su Avvia consegna . Ti viene chiesto di aggiungere un indirizzo e-mail personale alle tue preferenze Kindle, cosa che potresti aver fatto nei passaggi di configurazione all’inizio. Inserisci l’indirizzo e-mail Kindle che hai impostato nel passaggio uno e seleziona Inizia a consegnare ora .