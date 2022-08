iPhone 14 Pro dovrebbe iniziare con un aumento dello spazio di archiviazione di 256 GB insieme al presunto aumento dei prezzi

Oggi, l’analista Ming-Chi Kuo ha affermato che i modelli di iPhone 14 Pro saranno più costosi dei modelli di iPhone 13 Pro . Kuo non ha rivelato il prezzo esatto, ma ha affermato che il prezzo medio di vendita di tutti e quattro i modelli di iPhone 14 aumenterà complessivamente di circa il 15%.

Mentre i prezzi più alti sarebbero deludenti per i clienti, è possibile che iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max offrano maggiore spazio di archiviazione in cambio del costo aggiuntivo. A giugno, la società di ricerca taiwanese TrendForce ha previsto che i modelli di iPhone 14 Pro potrebbero iniziare con 256 GB di spazio di archiviazione, rispetto ai 128 GB dei modelli di iPhone 13 Pro. Tuttavia, il grafico diceva che gli importi di archiviazione erano ancora “TBD” in quel momento, quindi dovremo aspettare e vedere.

Altri aggiornamenti presunti per i modelli di iPhone 14 Pro includono un chip A16 più veloce , un nuovo foro che sostituisce la tacca, un obiettivo della fotocamera posteriore da 48 megapixel aggiornato con supporto per la registrazione video 8K, autofocus della fotocamera anteriore , RAM più veloce e un display sempre attivo che mostra l’ora, la data, i widget e la percentuale della batteria appena aggiunta della schermata di blocco .

Negli Stati Uniti, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max partono rispettivamente da $ 999 e $ 1.099 con 128 GB di spazio di archiviazione. Con un aumento del prezzo di circa il 10%, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max potrebbero partire rispettivamente da $ 1.099 e $ 1.199, che sarebbero gli stessi prezzi di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max con 256 GB di spazio di archiviazione. Tuttavia, il prezzo esatto aumenta se rimane da vedere.

Apple dovrebbe annunciare la linea di iPhone 14 a settembre come al solito. Non è chiaro se anche i modelli standard di iPhone 14 vedrebbero un aumento di prezzo dato che dovrebbero ancora avere un chip A15 e mancano molti altri aggiornamenti che si dice per i modelli Pro. Una voce imprecisa ha affermato che l’iPhone 14 da 6,1 pollici continuerà a partire da $ 799 .