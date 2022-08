Apple sta ancora cercando di tenere il passo con la domanda di MacBook Air M2 quasi un mese dopo il lancio

Quasi un mese dopo il lancio, la domanda per il nuovo MacBook Air M2 continua ad essere elevata, con un’offerta relativamente scarsa. Solo per la configurazione di base, i clienti devono aspettare fino a tre settimane, secondo il negozio online di Apple.

Negli Stati Uniti, Apple elenca il “MacBook Air” come spedizione in due o tre settimane per il modello base con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria SSD. Altre configurazioni con opzioni di archiviazione e memoria variabili sono elencate tra una o due settimane di distanza.

Il ritardo è tempestivo poiché Apple sta attualmente pubblicando una promozione Ritorno a scuola per gli studenti che si preparano per le lezioni questo autunno. Il nuovo ‌MacBook Air‌ può essere un acquisto interessante per gli studenti grazie al suo design leggero e sottile e alla durata della batteria e alle prestazioni abilitate dal chip ‌M2‌.

Apple ha dovuto affrontare una catena di approvvigionamento limitata negli ultimi mesi, ma la situazione sembra allentarsi. Oltre alla lunga attesa per il nuovo ‌MacBook Air‌, la maggior parte degli altri Mac della gamma Apple rimane prontamente disponibile per la spedizione senza ritardi di settimane.

Il Mac Studio di fascia alta e l’ iMac da 24 pollici con il chip M1 sono le due eccezioni. Il ‌Mac Studio‌ è elencato con le stime di spedizione per almeno un mese e i clienti che cercano un ‌iMac‌ devono affrontare un ritardo di tre o quattro settimane, secondo il negozio Apple al momento della scrittura.

Nel terzo trimestre dell’anno, il business dei Mac di Apple è stato fortemente limitato. Il CEO dell’azienda, Tim Cook , ha affermato che l’offerta di Mac è stata così bassa per il trimestre che è stato difficile valutare la domanda effettiva degli ultimi computer Apple. Ecco cosa ha detto Tim durante l’ultima chiamata sugli utili della società:

In termini di test della domanda, non puoi davvero testare la domanda a meno che tu non abbia l’offerta. Eravamo così lontani dall’ultimo trimestre che abbiamo una stima di ciò che riteniamo fosse la domanda, ma è una stima. Riconosciamo come sta andando l’industria, pensiamo di avere una grande storia con il Mac, l’uscita di M1 e ora M2, abbiamo un’offerta molto forte per il ritorno a scuola e vedremo come faremo questo quarto. Faremo rapporto a ottobre.

Le entrate del Mac per il terzo trimestre del 2022 sono scese a $ 7,3 miliardi da $ 8,2 miliardi di un anno fa.