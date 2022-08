Samsung ritiene che i telefoni pieghevoli supereranno la serie Galaxy S nei prossimi tre anni

Gli smartphone pieghevoli sono la prossima grande novità. O almeno questo è ciò che Samsung vuole che tu creda. Negli ultimi anni, l’azienda ha fortemente spinto la sua gamma di dispositivi Galaxy Z Fold e Flip nel mercato di fascia alta.

Secondo quanto riferito, il produttore di smartphone ha persino ucciso la sua gamma Galaxy Note a favore dei pieghevoli . I suoi sforzi hanno dato i suoi frutti, con il gigante coreano che ha spedito 10 milioni di dispositivi Fold and Flip nel 2021 . Ma Samsung ha obiettivi ancora più grandi per la sua gamma di pieghevoli, poiché si aspetta che rappresentino oltre il 50% delle sue spedizioni di smartphone premium entro il 2025.

La dichiarazione è stata rilasciata dal capo mobile di Samsung Roh Tae-moon durante una conferenza stampa a New York dopo il lancio di Galaxy Z Flip 4 e Fold 4 . Come riporta The Korea Herald , Roh ha detto ai giornalisti che “entro il 2025, gli articoli pieghevoli occuperanno oltre il 50% delle spedizioni totali di smartphone premium di Samsung”. Inoltre, ha affermato che i pieghevoli sarebbero diventati il ​​”nuovo standard degli smartphone”. Affinché ciò accada, i dispositivi pieghevoli di Samsung dovrebbero vendere più della sua gamma di punta Galaxy S entro i prossimi tre anni. L’interesse dei consumatori per quest’ultimo è diminuito negli ultimi anni, con l’azienda che ha perso terreno rispetto ad Apple nel segmento premium. Ma questo è più facile a dirsi che a farsi, soprattutto considerando il prezzo elevato degli attuali telefoni pieghevoli.

Il mercato degli smartphone pieghevoli dovrebbe crescere rapidamente nei prossimi anni. L’analista di Counterpoint Jene Park stima che 16 milioni di smartphone pieghevoli saranno spediti quest’anno e 26 milioni di unità nel 2023. Per quanto riguarda Samsung, gli analisti prevedono che il colosso coreano spedirà circa 9 milioni di unità di Z Fold 4 e Flip 4 nel 2022, rispetto a un totale 7,1 milioni di spedizioni Flip 3 e Fold 3 l’anno scorso. La vendita di smartphone più pieghevoli è anche un bene per i profitti dell’azienda, poiché il loro prezzo elevato si traduce in un ASP (Prezzo di vendita medio) più elevato e margini di profitto più elevati.

Nonostante gli smartphone pieghevoli siano nelle prime fasi di sviluppo, Samsung deve affrontare la forte concorrenza di Huawei, Oppo, Xiaomi e altri fornitori cinesi in questo segmento, e questo è destinato ad aumentare nei prossimi anni. Per raggiungere il suo obiettivo ottimista di spedire almeno il 50% di dispositivi pieghevoli nel segmento premium entro il 2025, l’azienda coreana dovrà fare molto di più che lanciare dispositivi con aggiornamenti iterativi come Flip 4 e Fold 4 .