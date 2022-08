Microsoft Office per iPad supporta la funzionalità di scrittura a mano di Apple Pencil

Microsoft questa settimana ha rilasciato una nuova versione beta della sua app Office per iPad con supporto per la funzionalità di scrittura a mano di Apple Pencil. La funzione consente di inserire e modificare testo in un documento Word, una presentazione PowerPoint o un foglio di calcolo Excel utilizzando Apple Pencil, con la scrittura a mano convertita automaticamente in testo digitato.

Dopo aver abilitato la funzione Scribble in Impostazioni → Apple Pencil, la funzione può essere utilizzata toccando il pulsante Scribble Pen nella scheda Disegna nella versione 2.64 dell’app Office. La funzionalità può essere testata ora dai membri del programma Office Insider tramite TestFlight e l’aggiornamento verrà probabilmente rilasciato su App Store per tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Scribble è stato aggiunto in iPadOS 14 per qualsiasi iPad che supporti l’Apple Pencil originale o di seconda generazione, inclusi qualsiasi iPad Pro, iPad Air di terza generazione e versioni successive, iPad mini di quinta generazione e versioni successive e iPad di sesta generazione e più nuovo.

L’app Office unificata di Microsoft con Word, PowerPoint ed Excel ha ottenuto la compatibilità con iPad a febbraio 2021 ed è disponibile anche per iPhone.