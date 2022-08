Spotify Premium estende il periodo di prova gratuito a tre mesi

Spotify sta estendendo il suo periodo di prova gratuito per Spotify Premium a tre mesi, rispetto al mese precedente in cui i nuovi utenti di solito devono provare il servizio a pagamento.

In un post sul blog che annuncia l’offerta, Spotify ha affermato che la prova gratuita di tre mesi del suo piano Premium individuale è disponibile per gli utenti idonei gratuiti per la prima volta.

Inoltre, Spotify ha affermato che coloro che hanno annullato il loro piano Premium prima del 15 luglio per qualsiasi motivo possono riaverlo con i primi tre mesi addebitati a soli $ 9,99, che è meno di $ 4 al mese.

Entrambe le offerte sono ora attive e dureranno fino all’11 settembre. Al termine dei tre mesi di prova, gli abbonamenti si rinnovano automaticamente al normale costo mensile di $ 9,99. Entrambe le offerte sono aperte agli utenti idonei in 135 mercati Spotify in tutto il mondo.

Apple Music sta ancora eseguendo la sua tipica prova gratuita di un mese per i nuovi utenti, ma se il servizio risponde con un’estensione simile della sua prova per contrastare l’offerta di Spotify.