Samsung offre ai suoi nuovi pieghevoli una modalità con una migliore durata della batteria

I nuovissimi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 non sono ancora arrivati ​​sugli scaffali dei negozi, ma alcuni giornalisti e analisti tecnologici in tutto il mondo hanno il telefono in prova, quindi stiamo scoprendo nuove funzionalità sui telefoni. L’ultimo spot è una nuova funzione salvavita della batteria di cui Samsung ha trascurato di parlare a tutti durante il suo lancio.

È una nuova modalità di prestazioni “Light” che troverai nelle impostazioni di entrambi i telefoni ed è progettata per aiutarti a risparmiare la durata della batteria del tuo telefono. Nelle impostazioni del telefono, la funzione dice che “da la priorità alla durata della batteria e all’efficienza di raffreddamento rispetto alla velocità di elaborazione”. Nota inoltre che la funzione non si applica durante i giochi e puoi modificare tale efficienza nella funzione Game Booster sui telefoni Samsung.

Il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 all’interno dello Z Fold 4 è il 30% più efficiente rispetto alla generazione precedente, secondo Qualcomm, quindi se desideri prestazioni di fascia alta, non vorrai utilizzare questa modalità di prestazioni Light. Detto questo, sarà una funzione utile per quelle opportunità in cui è necessario risparmiare la durata della batteria. Al momento non è chiaro se questa funzione arriverà su altri telefoni Samsung come parte di One UI 4.1.1 o del prossimo aggiornamento di One UI 5 .