La tecnologia di ultima generazione rende il gioco online più sicuro

Per chi intende giocare i propri soldi sulle slot machine o sui giochi da tavolo sul web, la sicurezza rappresenta un fattore fondamentale. Solo i casino online sicuri permettono ai giocatori di concentrarsi sullo svolgimento del gioco, sui bonus di benvenuto, ad esempio giri gratis, e altri dettagli senza doversi preoccupare di altri aspetti.

Per assicurare i propri utenti, le migliori piattaforme digitali hanno ormai da tempo imboccato la strada della tecnologia. Grazie al suo impiego l’ambiente di gioco proposto dal sito agli utenti risulta estremamente sicuro e tale da garantire il massimo di tranquillità.

I casino online e la tecnologia, un binomio sempre più forte

Le informazioni raccolte per questa recensione non lasciano dubbi: il gioco d’azzardo sul web, mobile o live, è sempre più popolare, in Italia. A spingere un numero crescente di italiani a preferire questo modo di giocare al tradizionale, come le slot machine da bar, è proprio la sicurezza che ogni sito di gaming è in grado di garantire nelle ore, più ancora che i generosi bonus di benvenuto (free spin). Una caratteristica ancora più importante nell’era del Covid e delle esigenze sanitarie collegate.

Allo stesso tempo, tutti i giocatori italiani sono alla costante ricerca di casino online sicuri. I motivi che li spingono in tal senso sono collegati all’esigenza di proteggere:

I soldi versati sui siti come pagamento sul conto di gioco;

I dati personali (informazioni sensibili) lasciati prima del deposito, all’atto dell’iscrizione.

Proprio sui secondi occorre ricordare come questa questione sia troppo spesso sottovalutata da chi cerca un porto sicuro per giocare la propria scommessa sul web. I dati personali, infatti, sono obiettivo privilegiato degli hacker non meno del denaro.

Una volta catturate, le informazioni sensibili possono essere rivendute sul Dark Web per poi essere utilizzate in raggiri di vario genere. Ecco perché occorre privilegiare i casino online sicuri sugli altri, in fase di scelta, senza badare a bonus di benvenuto o soffermarsi sui dettagli secondari come il numero di videogames dei siti.

Come reperire casinò online sicuri

Per poter reperire i migliori casino online sicuri italiani di gaming dove spesso è possibile inserire un codice per aprire un conto sicuro e giocare i free spin (giri gratis) ricevuti come bonus all’iscrizione sulle slot machine, nella nostra recensione siamo partiti da un presupposto minimo: per tali si intendono tutti i siti che vantano al minimo una licenza rilasciata da ADM, l’ente di sorveglianza del settore del gioco di azzardo che ha preso il posto di AAMS.

Perché è importante una licenza ADM ex AAMS? I motivi sono molti, ma tra essi spiccano i seguenti:

Per poter conservare una licenza ADM ex AAMS occorre sempre rispettare per filo e per segno le leggi vigenti in Italia;

Il godimento di una licenza ADM ex AAMS obbliga chi la possiede a rispettare nei dettagli i principi del Gioco Responsabile.

Cos’è il Gioco Responsabile? Per tale si intende la scommessa condotta con metodi compulsivi dai giocatori italiani sui siti, sino a sfociare nella cosiddetta ludopatia. Chi ne è oggetto, non solo è portato ad un azzardo maggiore e sregolato, ma tende anche all’isolamento sociale.

Per fare luce sui danni provocati da questa patologia si consiglia di leggere questo articolo, dal quale può essere desunta la sua pericolosità. Per cercare di limitare i danni e impedire la rovina economica con slot machine o giochi da tavolo, lo Stato impone tra le altre cose i limiti di perdita e la possibilità di autoesclusione dal gioco. Non è sicuro che si tratti di provvedimenti risolutivi, ma sono almeno un passo minimo da tenere presente in fase di recensione di una piattaforma di gioco di azzardo mobile e live sul web.

La tecnologia per il gioco sportivo più sicura

Solitamente chi apre un conto sul sito di gaming per giocare mobile o live nelle ore pensa al codice per i bonus di benvenuto, ai metodi di deposito e pagamento, ai giri gratis (free spin) sulle slot machine e al numero dei software presenti sulla piattaforma. Sarebbe però meglio concentrarsi inizialmente sulla sicurezza, per evitare truffe e raggiri.

Se la licenza ADM ex AAMS è un primo passo minimo, anche il livello tecnologico dei casino online sicuri deve essere esaminato attentamente, cercando informazioni al riguardo.

Per essere sicuro, un sito di gaming software può ricorrere alle tecnologie di ultima generazione. Tra quelle più in auge al momento occorre ricordare la crittografia. In particolare, tutti i casino online sicuri in Italia fanno sempre leva su:

Secure Sockets Layer (SSL), che consente ai giocatori di proteggere dati e soldi nei casino online sicuri;

(SSL), che consente ai giocatori di proteggere dati e soldi nei casino online sicuri; RNG (random number generator), teso a rendere casuali le estrazioni dei giochi nel corso delle ore;

(random number generator), teso a rendere casuali le estrazioni dei giochi nel corso delle ore; La crittografia end-to-end, che rende impossibile la manomissione dei gaming software.

Non mancano, inoltre, le piattaforme di giochi ADM ex AAMS che accettano criptovalute in sede di pagamento della scommessa. In pratica si può versare il deposito minimo sul conto utilizzando il proprio wallet per pagare in Bitcoin o altro token indicato, prima di fare visita al sito alla ricerca dei gaming software migliori. Proprio la blockchain promette di diventare nell’immediato futuro un sicuro alleato tecnologico di primo piano per i siti di gaming italiani.

Casino online sicuri, quali gli altri criteri per sceglierli

Il casino sicuro è un primo passo fondamentale, per tutti i giocatori di azzardo, anche quelli italiani. Essere sicuri dell’affidabilità, anche tecnica, della piattaforma di gioco, anche mobile o Live, permette di dedicarsi ai dettagli relativi ai giochi, ai metodi di deposito, al codice promozionale per avere bonus di benvenuto e altro.

Quali sono i fattori da considerare, oltre alla sicurezza, per tutti coloro che intendono piazzare la propria scommessa in una visita? I più rilevanti per individuare un sito di gaming di livello tra i casino online sicuri dotati in Italia di licenza ADM ex AAMS, sono i seguenti:

Il numero dei metodi di deposito e pagamento Devono essere presenti almeno portafogli elettronici come PayPal, carte di credito e bonifico bancario per effettuare il deposito;

Devono essere presenti almeno portafogli elettronici come PayPal, carte di credito e bonifico bancario per effettuare il deposito; L’offerta di bonus di benvenuto per i nuovi giocatori, sotto forma di giri gratis (free spin) e di bonus fedeltà per quelli già attivi;

per i nuovi giocatori, sotto forma di giri gratis (free spin) e di bonus fedeltà per quelli già attivi; Il numero dei giochi di azzardo previsti dai palinsesti, in particolare slot machine, roulette, blackjack e poker;

di azzardo previsti dai palinsesti, in particolare slot machine, roulette, blackjack e poker; La presenza di software dei migliori provider, come NetEnt;

La proposta di una app mobile per giocare a tutte le ore con il mobile o nella sezione live dei casinò online sicuri;

a tutte le ore con il mobile o nella sezione live dei casinò online sicuri; Il servizio di assistenza ai clienti, che deve essere disponibile in tutti i momenti della giornata.

Per poter fare affidamento su una visita di qualità e su ore di gioco prive di particolari problemi, questa è la base di partenza per scegliere i casinò online sicuri su cui operare la propria scommessa.

Conclusioni

In chiusura di questa recensione, possiamo affermare che la sicurezza di un sito è tra le prime informazioni da considerare per gli appassionati di gaming in visita sul web. Più ancora che il codice promozionale, i bonus di benvenuto, i giri gratis (free spin) con le slot machine, il numero di giochi disponibili, la presenza di una app per giocare mobile o live i metodi di deposito e pagamento sul conto.

Tutti i migliori casinò online sicuri in Italia sono soliti curare nei dettagli questi aspetti, oltre ai metodi per regalare tranquillità alla clientela, sapendo che questa può essere la strada ideale per fidelizzarli. Per essere realmente appagante, la visita ad una piattaforma deve mixare sicurezza e qualità dei software di gaming proposti. Lo strumento per conseguire risultati elevati è stato individuato nella tecnologia, in particolare quella crittografica. Grazie a questo ausilio i siti con licenza presenti in Italia sono sempre in grado di rispondere alle esigenze dei propri clienti e a limitare i rischi.