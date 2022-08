L’iPad di decima generazione avrà il pulsante di accensione Touch ID e la fotocamera FaceTime orizzontale

Il prossimo iPad a basso costo di Apple potrebbe essere dotato di un pulsante di accensione Touch ID e di una fotocamera FaceTime riposizionata

Il rapporto cita diverse fonti cinesi che affermano che i presunti rendering dell’iPad di decima generazione condivisi all’inizio di questo mese non descrivono accuratamente la posizione del Touch ID o della fotocamera FaceTime frontale sul dispositivo.

Innanzitutto, mentre i rendering mostravano l’iPad con un tradizionale pulsante Home Touch ID nella cornice inferiore, il rapporto suggerisce che il dispositivo potrebbe avere un pulsante di accensione Touch ID sul bordo superiore dello chassis, come gli ultimi modelli di iPad Air e iPad mini.

In secondo luogo, il rapporto afferma che la fotocamera FaceTime potrebbe essere posizionata nella cornice destra del dispositivo per l’utilizzo in orizzontale. Il rapporto afferma che la funzione Center Stage di Apple che aiuta a mantenerti centrato all’interno dell’inquadratura durante le videochiamate funziona meglio quando un iPad è posizionato in orientamento orizzontale e afferma che la nuova posizione della fotocamera FaceTime nella cornice giusta si adatterebbe a questo scenario di utilizzo.

Le fonti del rapporto hanno affermato che i precedenti rendering dell’iPad di decima generazione mostravano accuratamente le dimensioni complessive del dispositivo. Voci precedenti hanno suggerito che l’iPad di decima generazione sarà caratterizzato da un display da 10,5 pollici più grande, una porta USB-C, un chip A14 Bionic, supporto 5G sui modelli cellulari , cornici più sottili e bordi piatti. In confronto, l’iPad di nona generazione presenta un display da 10,2 pollici e un chip A13 Bionic.

Secondo quanto riferito , la produzione in serie dell’iPad di decima generazione è in corso . Apple dovrebbe annunciare il dispositivo in un evento di ottobre, in parte perché iPadOS 16 sarebbe stato ritardato fino a ottobre , anche se vale la pena notare che l’iPad di nona generazione è stato presentato a settembre dello scorso anno insieme all’iPhone 13 e un nuovo iPad mini.