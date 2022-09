La funzione iOS 16 per bypassare i CAPTCHA funzionerà presto con molti altri siti web

iOS 16 ha una nuova funzione di verifica automatica che può ignorare le richieste CAPTCHA verificando automaticamente e privatamente il dispositivo di un utente e l’account ID Apple tramite iCloud. La funzione è progettata per eliminare la necessità di toccare immagini di semafori o decifrare testo ondulato per dimostrare che sei un vero essere umano e non un robot.

La verifica automatica è limitata ai siti Web e alle app che supportano i token di accesso privato, ma l’adozione della funzione dovrebbe ottenere un grande impulso grazie a Cloudflare, che oggi ha annunciato che renderà disponibile un’API gratuita chiamata Turnstile a qualsiasi sito Web che cerchi di eliminare i CAPTCHA, anche se il sito Web non è un cliente Cloudflare.

Turnstile è disponibile in versione beta a partire da oggi tramite la dashboard di Cloudflare o un modulo di iscrizione . Man mano che i siti Web iniziano ad adottare Turnstile, la prevalenza di fastidiosi CAPTCHA su siti Web e app diminuirà nel tempo.