Il Samsung Galaxy A52 sarà l’ultimo dispositivo ad avere la One UI 5 beta

Il prossimo aggiornamento basato su Android 13 è già stato testato dagli utenti Galaxy S22 e Galaxy S21 in tutto il mondo. Ma la nuova versione dovrebbe apparire su tutti i recenti telefoni Samsung .

Se hai un Galaxy A52 , la versione beta di One UI 5 è ora disponibile per il tuo telefono, quindi preparati a registrarti nell’app Samsung Members.

Gli utenti Galaxy A52 hanno iniziato a vedere l’opzione per iscriversi alla beta. Poco dopo la registrazione, riceverai un aggiornamento OTA che ti consentirà di aggiornare il tuo telefono ad Android 13 (versione firmware A525FXXU4ZVIC/A525FODM4ZVIC/A525FXXU4ZCIB).

L’aggiornamento stesso pesa poco più di 2 GB e porta con sé le patch di sicurezza di ottobre 2022. Inoltre viene fornito con un ampio registro delle modifiche che descrive in dettaglio tutto ciò che è nuovo in One UI 5.

In particolare, il Galaxy A52 ottiene la versione beta prima del più recente Galaxy A53, ed è anche il primo dispositivo non S a ottenerlo, anche prima dei più recenti telefoni pieghevoli di Samsung, il Galaxy Z Flip 4 e il Galaxy Z Fold 4 .

Ciò non significa necessariamente nulla sul lancio stabile più ampio che arriverà nelle prossime settimane o mesi, ma è comunque un fatto curioso. Ovviamente, essendo una versione beta, dovresti prestare attenzione se vuoi avere un assaggio iniziale di Android 13 sul tuo dispositivo.

Potrebbe contenere bug e problemi che non sono stati risolti da Samsung e potresti altrimenti notare problemi di stabilità/prestazioni rispetto al precedente firmware stabile.