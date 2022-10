Apple festeggia il raggiungimento di 100 milioni di brani su Apple Music

Apple ha festeggiato oggi il raggiungimento del traguardo di 100 milioni di brani su Apple Music e ha commentato dove sta lavorando per migliorare il servizio.

Riflettendo sulla crescita della musica sulle piattaforme Apple in un comunicato stampa , Rachel Newman, responsabile editoriale globale di ‌Apple Music‌, ha dichiarato oggi:

Cento milioni di canzoni. Ventuno anni dopo l’invenzione di iTunes e il debutto dell’iPod originale, siamo passati da 1.000 brani in tasca a 100.000 volte quelli di Apple Music. È una crescita fenomenale sotto ogni punto di vista. L’intera storia, presente e futuro della musica è a portata di mano o tramite comando vocale.

Più musica di quella che puoi ascoltare in una vita o in più vite. Più musica di qualsiasi altra piattaforma. Semplicemente la più grande raccolta di musica, in qualsiasi formato, mai vista. Cento milioni di canzoni: è un numero che continuerà a crescere e a moltiplicarsi esponenzialmente. Ma è più di un semplice numero, che rappresenta qualcosa di molto più significativo: il cambiamento tettonico nel business della produzione e distribuzione di musica negli ultimi due decenni.

Ha aggiunto che l’ascesa di “Apple Music” ha contribuito a democratizzare l’industria musicale nel suo insieme in mezzo a una massiccia espansione dei contenuti:

Negli anni ’60, ogni anno venivano pubblicati solo 5.000 nuovi album. Oggi, in qualsiasi parte del mondo, in 167 paesi e regioni su Apple Music, qualsiasi artista di qualsiasi descrizione può scrivere e registrare un brano e pubblicarlo a livello globale. Ogni giorno, oltre 20.000 cantanti e autori di canzoni pubblicano nuovi brani su Apple Music, brani che rendono il nostro catalogo ancora migliore rispetto al giorno prima. Cento milioni di canzoni sono la prova di uno spazio più democratico, dove chiunque, anche un nuovo artista che fa musica dalla propria camera da letto, può avere il prossimo grande successo.

Guardando al futuro, Newman ha sottolineato le due aree di interesse per migliorare ‌Apple Music‌ in futuro, a partire dalla cura umana per guidare gli algoritmi di raccomandazione.

Questa non è solo un’opportunità per riflettere su quanto siamo arrivati, ma anche un momento per guardare avanti al lavoro che ci resta da fare. In Apple Music, la cura umana è sempre stata il fulcro di tutto ciò che facciamo, in entrambi i modi che puoi vedere, come le nostre playlist editoriali; e modi in cui non puoi, come il tocco umano che guida i nostri algoritmi di raccomandazione. Ora più che mai, sappiamo che l’investimento nella curatela umana sarà fondamentale per renderci i migliori nel collegare artisti e pubblico. Con una così vasta distesa di canzoni, sappiamo che hai bisogno di qualcuno che ti guidi. Sono finiti i giorni di riproduzione casuale nella tua libreria: ora tocca a noi aiutarti a scoprire nuovi preferiti e riscoprire gemme dimenticate, che si tratti di uno dei nostri esperti conduttori radiofonici che illumina il tuo percorso o di una playlist artigianale.

La dichiarazione ha anche sottolineato che ‌Apple Music‌ cerca di fornire più contesto per la musica sulla piattaforma, ad esempio tramite ‌Apple Music‌ Today: