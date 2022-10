Twitter è il luogo in cui molti di noi si rivolgono per la nostra dose quotidiana di notizie e per tenersi aggiornati sulle ultime tendenze . Ma quel flusso costante di informazioni a volte può trasformarsi in una cacofonia da cui tutti abbiamo bisogno di una pausa. O quello o sei semplicemente annoiato di vedere quei thread predicatori sulla produttività in tutto il tuo feed. Qualunque sia il motivo, puoi disattivare temporaneamente o eliminare definitivamente il tuo account Twitter con pochi tocchi.

Come eliminare il tuo account Twitter sul Web

Twitter non vuole che tu lasci la sua piattaforma, motivo per cui ha seppellito l’opzione in profondità nelle sue impostazioni. Inoltre, non puoi eliminare completamente il tuo account Twitter. Deve essere prima disattivato, concedendoti un periodo di grazia nel caso in cui cambiassi idea.

Ecco come appare il processo: