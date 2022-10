Come ripristinare le impostazioni di fabbrica di un telefono o tablet Samsung Galaxy

Se stai pensando di passare a uno dei migliori telefoni Android , è una buona idea eseguire un ripristino completo delle impostazioni di fabbrica prima di scambiare, vendere o donare il tuo telefono attuale . Questo è il modo migliore per impedire a qualcuno di accedere ai tuoi media privati, alle app bancarie o alla casella di posta elettronica. Un altro motivo trascurato per ripristinare le impostazioni di fabbrica del telefono è come ultimo passaggio per la risoluzione dei problemi. Quando rimuovi tutte le app e i dati, puoi restringere i problemi alle parti più basilari del dispositivo.

Come ripristinare le impostazioni di fabbrica del tuo dispositivo Samsung Galaxy

Una volta completato il backup, è il momento di ripristinare il dispositivo. Per avviare il processo di ripristino, controlla le credenziali del tuo account Samsung e la password della schermata di blocco dal tuo gestore password preferito . È necessario inserire la password dell’account Samsung e la sequenza o la password della schermata di blocco per completare il ripristino.

Una volta che hai le tue credenziali di sicurezza pronte, segui i passaggi seguenti.

Apri Impostazioni sul tuo telefono Samsung. Scorri verso il basso fino a Gestione generale . Selezionare Ripristina per controllare diverse opzioni di ripristino disponibili. Tocca Ripristino dati di fabbrica per aprire la pagina Ripristino di fabbrica . Nella pagina Ripristino dati di fabbrica , esamina tutti gli account e le app per assicurarti di averli sincronizzati di recente. È una buona idea assicurarsi di aver sincronizzato i contatti e di aver eseguito il backup di app di messaggistica come WhatsApp, Telegram e Messenger. Dopo aver confermato che i tuoi account sono sincronizzati e che i dati della tua app sono al sicuro, scorri verso il basso e tocca il pulsante Ripristina . Se hai un accesso con codice di accesso o una sequenza di sblocco configurata, inseriscilo per procedere. Nella successiva pagina di ripristino dei dati di fabbrica , tocca il pulsante Elimina tutto per avviare il processo di ripristino dei dati di fabbrica. Quando tocchi Elimina tutto , il telefono ti chiede di inserire le credenziali per l’account Samsung che hai collegato al dispositivo. Immettere la password nel campo richiesto, quindi toccare OK per avviare il processo di ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Una volta avviato il processo di ripristino delle impostazioni di fabbrica, il telefono cancella permanentemente tutti i dati archiviati nella memoria interna del dispositivo. Durante il processo di ripristino, il telefono si riavvia almeno una volta. Al termine del processo, è necessario completare la configurazione del dispositivo se si prevede di continuare a utilizzarlo. Se hai intenzione di vendere il tuo telefono o consegnarlo ad amici o familiari, non andare oltre.