Come usare WhatsApp su più dispositivi

La funzione multi-dispositivo di WhatsApp consente agli utenti di utilizzare WhatsApp su più dispositivi senza richiedere una connessione Internet attiva sul proprio smartphone principale. Il supporto multi-dispositivo di WhatsApp è nella sua fase iniziale, con la società che aggiunge nuove funzionalità ogni due settimane. Di recente, WhatsApp ha rilasciato una nuova versione beta, che ti consente di utilizzare WhatsApp su tablet Android premium e convenienti . Se non hai provato questa funzione, ecco come configurare e utilizzare WhatsApp su più dispositivi.

Usare WhatsApp su più dispositivi: cosa devi sapere

Il supporto di WhatsApp per più dispositivi supporta la crittografia end-to-end. Tuttavia, ciò significa che l’implementazione presenta alcune limitazioni. WhatsApp supporta cinque dispositivi collegati , incluso il tuo telefono principale. Poiché il tuo account WhatsApp può essere collegato a un solo numero di telefono, non puoi collegare il servizio a più telefoni.

L’aggiornamento di WhatsApp semplifica il contatto con le persone, poiché il telefono non ha bisogno di essere online per inviare messaggi dal desktop o dal browser. Tuttavia, si viene disconnessi automaticamente da tutti i dispositivi se il telefono principale non si collega almeno una volta ogni 14 giorni. Hai anche bisogno del telefono per collegare qualsiasi nuovo dispositivo al tuo account.

La funzione multi-dispositivo funziona su desktop ed è attualmente in versione beta su tablet . Inoltre, nella versione beta attuale, la funzione multi-dispositivo di WhatsApp funziona solo su tablet Android. Se utilizzi un iPad o non sei un beta tester, puoi utilizzare il client Web di WhatsApp per accedere alle tue chat sul tuo tablet. Puoi consultare la nostra guida su come utilizzare WhatsApp su tablet per saperne di più.

Inoltre, alcune funzionalità di WhatsApp possono essere utilizzate solo sul tuo smartphone:

Cancellare o eliminare le chat sui dispositivi collegati se il tuo dispositivo principale è un iPhone.

Inviare messaggi o chiamare qualcuno che utilizza una versione precedente di WhatsApp sul proprio telefono.

Visualizzazione della posizione in tempo reale sui dispositivi collegati.

Creazione e visualizzazione di elenchi di trasmissioni su dispositivi collegati.

Invio di messaggi con anteprime dei link da WhatsApp Web.

Via