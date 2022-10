Le migliori app educative su Android nel 2022-2023

Qualunque sia la ragione per cui desideri sviluppare nuove competenze, le app per l’istruzione in questo elenco ti aiuteranno a farlo dal tuo dispositivo mobile o tablet Android nuovo di zecca . Non c’è bisogno di mettere piede in una classe; prendi il tuo dispositivo mobile e apri una delle app seguenti per acquisire maggiori conoscenze.

Imparare una nuova lingua può aprire un mondo nuovo di zecca per chiunque. Questa app per l’apprendimento delle lingue offre 19 opzioni per principianti e di livello intermedio; le lingue includono cinese, danese, olandese, francese, giapponese, norvegese, svedese, turco e yoruba. Ogni sessione ti guida attraverso nuove parole e frasi per familiarizzare con la loro pronuncia e ortografia. Inoltre, puoi tenere traccia delle parole apprese e rivederle se necessario.

Memrise è gratuito e supportato da pubblicità; tuttavia, sono disponibili opzioni di abbonamento per coloro che desiderano rimuovere gli annunci e sbloccare tutti i contenuti e le funzionalità, come “Impara con la gente del posto”. Con questa funzione, accedi a migliaia di video di madrelingua e un test alla fine di ciascuno. Fortunatamente, c’è una sezione simile “Immergiti” per gli account gratuiti. Ogni giorno riceverai un nuovo flusso di brevi clip video con sottotitoli e potrai passare dalla tua lingua madre a quella che stai imparando e viceversa. Tuttavia, queste clip non includono i controlli delle conoscenze.

La matematica è un argomento con cui molte persone lottano, ed è ciò che rende questa app una vera manna dal cielo. Gli argomenti trattati sono numeri e quantità, funzioni, algebra, trigonometria e angoli, sequenze e calcolo. Photomath non risolve solo problemi ed equazioni matematiche; ti mostra anche i passaggi di risoluzione e spiega ogni passaggio in dettaglio. Puoi scattare una foto di un problema di matematica utilizzando la fotocamera del dispositivo o utilizzare la calcolatrice avanzata per inserirla per trovare una soluzione. La funzione di acquisizione della fotocamera funziona bene per libri, fogli di lavoro e persino pagine Web (puoi scattare una foto dello schermo del tuo computer o laptop).

C’è una pratica sezione per le soluzioni dei libri di testo in cui puoi cercare per titolo o ISBN e visualizzare le soluzioni per i problemi in quel libro di testo specifico. Le soluzioni sono organizzate per pagina e numero del problema. Sfortunatamente, durante la visualizzazione delle soluzioni, non sarai in grado di vedere i passaggi di risoluzione con un account gratuito; dovrai passare a Plus. Con un abbonamento Plus mensile o annuale, sbloccherai tutti i passaggi per le soluzioni dei libri di testo, insieme a tutorial animati ed esempi approfonditi per problemi complessi. Ne vale assolutamente la pena se sei uno studente o qualcuno che lavora quotidianamente con la matematica.

La missione di questa app è rendere divertente l’apprendimento utilizzando ricompense, più tipi di esercizi e storie sbloccabili. Ci sono 40 lingue tra cui scegliere, tra cui hindi, arabo, vietnamita, latino, indonesiano, gallese, klingon e zulu. Prima di iniziare ogni lezione, puoi visualizzare suggerimenti utili e ascoltare la pronuncia delle sue parole chiave. Parlare e ascoltare sono due degli esercizi più utili che incontrerai. Inoltre, sarai ricompensato con gemme, XP e badge man mano che avanzi.

C’è anche un sistema cardiaco per mantenere le cose in equilibrio. Inizierai con cinque ogni giorno con un account gratuito supportato da pubblicità. Perderai un cuore per ogni risposta sbagliata; tuttavia, puoi ripristinare i cuori perduti esercitandoti sul materiale precedente o aspettando che si riempiano ogni 5 ore. Super Duoling è un piano di abbonamento che rimuove le pubblicità e aggiunge vantaggi extra come cuori illimitati, monitoraggio dei progressi con quiz personalizzati e la possibilità di superare qualsiasi livello. Come bonus, Duolingo ha anche un’app per bambini che insegna loro a leggere.

Questa app è un’opzione eccellente se stai cercando di aumentare le tue conoscenze di matematica, scienze o informatica. Gli argomenti includono logica e deduzione, algebra, pensiero matematico, geometria, statistica e probabilità, matematica dei concorsi, calcolo e matematica avanzata. Ogni lezione contiene esercizi interattivi guidati, suggerimenti utili e spiegazioni dettagliate per scomporre anche gli argomenti più complicati.

Brilliant è gratuito e senza pubblicità, ma anche limitato su quanto puoi imparare in ciascuna area; potrai solo visualizzare in anteprima ogni corso (alcuni offrono più lezioni gratuite di altri). Anche se questo è ottimo per uso personale, ti consigliamo di un abbonamento mensile o annuale per lo sviluppo professionale o per uso educativo. Un abbonamento sblocca tutti i corsi, tutte le sfide quotidiane e la modalità offline.

Come Brilliant, questa app è orientata alla matematica, alla scienza e all’informatica. Inoltre, puoi imparare l’economia, le arti e le discipline umanistiche, la lettura e le lingue, le arti e le abilità di vita. Offre inoltre la preparazione per SAT, LSAT, Praxis Core Math, Praxis Core Writing, Praxis Core Reading e MCAT. Khan Academy è completamente gratuito e non include pubblicità.

Puoi scegliere tutti i corsi che desideri e ognuno è suddiviso in lezioni. Ogni lezione include istruzioni video, esercizi pratici e un test unitario; alcuni corsi includono anche quiz. Suggerimenti e istruzioni dettagliate sono disponibili anche se rimani bloccato. C’è anche un’app gratuita Khan Academy Kids dai due agli otto anni (dalla scuola materna alla seconda elementare). Offre lezioni educative, attività, libri e giochi che i tuoi bambini adoreranno.

Quando si tratta di far avanzare la tua carriera, questa app è una delle migliori del suo campionato. EdX offre oltre 3.000 corsi, programmi e lauree ben organizzati dalle migliori università e istituzioni di tutto il mondo. La maggior parte dei corsi offre due tracce: verificata (a pagamento) e verifica (gratuita). La tariffa una tantum per la traccia verificata varia a seconda del corso e di solito è compresa tra $ 50 e $ 300. Il pagamento di questa quota sblocca l’accesso illimitato ai materiali del corso, un certificato verificato al completamento e l’accesso a compiti ed esami valutati.

Durante l’audit di un corso, avrai accesso al materiale di lettura, alle lezioni video (che puoi scaricare sul tuo dispositivo), alle esercitazioni senza voto (se disponibili) e ai forum di discussione. Avrai accesso ai materiali del corso solo per la durata del corso; tuttavia, avrai la possibilità di eseguire l’aggiornamento se lo desideri. Dovrai farlo prima della scadenza per l’aggiornamento della verifica. Tuttavia, non tutti i contenuti sono ottimizzati per l’app mobile e in alcune parti potresti essere indirizzato a un browser Web.

Questa app è l’ideale per coloro che desiderano concentrarsi sulla programmazione informatica, sulla scienza dei dati o sullo sviluppo web. È gratuito da usare con il supporto pubblicitario; tuttavia, un account Pro sblocca lezioni pratiche illimitate, rimuove gli annunci pubblicitari e ti consente di impostare obiettivi di apprendimento giornalieri, tra le altre cose. Ci sono 17 linguaggi di programmazione tra cui scegliere, inclusi Python, C++, Java, C#, Kotlin, R, Go, PHP, Ruby e Swift 4.

Chiunque può creare un progetto e condividerlo all’interno dell’app. Il codice esatto utilizzato può essere visto e modificato sia condividendo che visualizzando progetti. Modificare il codice ti consente di dare il tuo tocco intelligente al progetto di qualcun altro e viceversa. Oltre a vedere quali creazioni hanno escogitato altri, puoi competere in sfide di codifica contro altri utenti di Sololearn per testare le tue conoscenze e vedere come ti posizioni nella classifica pubblica.

Con questa app di codifica , puoi andare oltre iscrivendoti al suo programma di sviluppo certificato di 6 mesi per $ 499 al mese o una tariffa una tantum di $ 2.899. Il programma di 20 ore settimanali è remoto e include istruzioni 1 contro 1 e revisioni del codice. Riceverai anche aiuto con il processo di assunzione attraverso il career coaching e la preparazione del colloquio. Oltre a questo programma avanzato, puoi utilizzare l’app Mimo gratuitamente per imparare HTML, CSS, JavaScript, Python e SQL.

Sebbene l’app contenga annunci, puoi eseguire l’upgrade a Pro per rimuoverli e accedere all’intera libreria di percorsi, progetti e sfide. Riceverai anche esercizi più impegnativi, campi da gioco di codifica illimitati e un certificato quando completerai un percorso di codifica. Con la funzione Parco giochi, puoi selezionare un modello, creare un progetto (programma Python o JavaScript, sito Web o app React) e pubblicarlo sul Web.