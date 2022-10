Come modificare i margini in Google Docs

Indipendentemente da come apponi le parole sulla carta (fisica o virtuale), si applicano gli stessi principi di progettazione. Se stai scrivendo qualcosa che deve essere letto (su uno dei migliori e-reader o su carta), la considerazione più importante è renderlo facile da leggere. Uno dei modi migliori per farlo è dare alle tue parole un po’ di spazio per respirare con un po’ di spazio bianco.

Impostazione dei margini sul desktop

La modifica dei margini in Google Docs è semplice e facile da ricordare.

Fare clic su File nel menu nella parte superiore della finestra. Scorri fino in fondo alla finestra e seleziona Imposta pagina . Inserisci i margini desiderati (in pollici) nei campi etichettati Top , Bottom , Left e Right a destra della finestra a comparsa sotto l’ intestazione Margins .

Come aggiungere margini a mano libera

Se preferisci controllare i margini, puoi modificare i margini sinistro e destro (non superiore o inferiore) facendo clic e trascinando la parte grigia del righello nella parte superiore del documento.

Come regolare i margini su iOS

Non è possibile regolare i margini tramite l’app Android, ma è possibile regolarli su iPhone o iPad.

Tocca il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo. Seleziona Imposta pagina dal menu. Tocca Margini .

Hai la possibilità di selezionare uno dei tre margini preimpostati (Stretto, Predefinito o Ampio) o impostare margini personalizzati. Tocca Applica e sei pronto per mostrare quei nuovi margini. Se te lo stavi chiedendo, Stretto e Predefinito mettono rispettivamente un margine di mezzo pollice e un pollice su ciascun lato. Largo mette un margine di due pollici su ciascun lato e margini di un pollice in alto e in basso.

