Motorola potrebbe lanciare non uno ma due pieghevoli Razr l’anno prossimo

Samsung domina il mercato dei pieghevoli ma non è l’unica azienda a dilettarsi con tali dispositivi. OEM cinesi come Xiaomi, Oppo, Huawei e Vivo hanno lanciato negli ultimi tempi impressionanti telefoni pieghevoli. Oltre a Samsung, però, Motorola è nel mercato dei pieghevoli da più tempo con la sua gamma Razr, ma sono state offerte mediocri che non hanno esattamente dato un boom alla classifica delle vendite.

Quest’anno, l’azienda ha lanciato il Moto Razr 2022 in Cina ad agosto , che dovrebbe fare il suo debutto negli Stati Uniti nelle prossime settimane. Nonostante il successo limitato, tuttavia, Motorola apparentemente prevede di raddoppiare i suoi sforzi pieghevoli il prossimo anno.

Il leaker Evan Blass afferma che Motorola potrebbe lanciare due telefoni a marchio Razr il prossimo anno, con nome in codice Juno e Venus. Per riferimento, il Razr 2022 porta internamente il nome in codice Maven. Il tweet è chiaro su altri dettagli e non fornisce ulteriori informazioni su questi due dispositivi.

Al Lenovo Tech World 2022 recentemente concluso, Motorola ha presentato in demo un telefono arrotolabile che si srotola verticalmente e orizzontalmente, indicando che non ha paura di sperimentare nuovi fattori di forma.

Motorola si è concentrata molto sul mercato cinese degli smartphone negli ultimi due anni, quindi c’è sempre la possibilità che l’azienda lanci un secondo dispositivo pieghevole specifico per la Cina il prossimo anno. Quindi, anche se ci sono poche ragioni per dubitare delle affermazioni di Blass data la sua accurata esperienza, è troppo presto per speculare su ciò che Motorola ha in serbo con le sue offerte pieghevoli per il 2023.

