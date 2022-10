Come eliminare i media WhatsApp non necessari e nascosti sul telefono

WhatsApp è un modo conveniente per interagire con amici e familiari, grazie alle funzioni di chiamata e SMS integrate, nonché alla possibilità di inviare messaggi vocali, video e foto su tutti i dispositivi.

L’app funziona sui migliori dispositivi Android e iPhone e può essere installata su desktop o laptop . Con una maggiore semplicità, si è tentati di inviare e ricevere innumerevoli immagini e video, che occupano spazio sul telefono.

Sebbene tu possa eliminare una conversazione multimediale per conversazione, questo non è semplice, poiché devi passare attraverso ogni discussione sul tuo telefono.

C’è un altro modo per accedere alla tua galleria multimediale e alle cartelle nascoste sul tuo telefono per sbarazzarti dei media indesiderati. E, se usi WhatsApp sul tuo computer, c’è un modo per ripulire i dati che archivia localmente. Ecco come ripulire tutto.

Rimozione dei contenuti multimediali ricevuti dalla galleria del telefono

A meno che tu non abbia modificato le impostazioni di WhatsApp, i file multimediali che ricevi da altre persone vengono automaticamente salvati nella galleria del tuo telefono nella cartella WhatsApp. È facile accedervi e pulirlo.

Apri la galleria del telefono o l’app Foto . Cerca le cartelle o gli album di WhatsApp Images e WhatsApp Video . Se non li vedi, probabilmente sono nascosti e ti mostriamo come accedervi più in basso in questo post. Seleziona le immagini che desideri rimuovere ed eliminale. Altrimenti, vai alla sezione successiva. Potresti voler eliminare la cartella GIF animate di WhatsApp , che contiene file che potresti non voler conservare, specialmente non nella tua galleria. Nella maggior parte dei casi, dovrai svuotare il cestino per rimuovere i file multimediali che hai eliminato.

Accesso ai media nascosti

A seconda delle impostazioni di WhatsApp, non tutti i media che ricevi vengono salvati nella galleria del tuo telefono. Ciò non significa che le foto e i video non vengano salvati sul telefono. Significa che sono nascosti e non facilmente accessibili. Ad esempio, WhatsApp non rende visibili i file multimediali delle conversazioni archiviate nella galleria del tuo dispositivo, ma li salva in cartelle nascoste.

Ecco come accedere ai tuoi contenuti multimediali di WhatsApp, inclusi foto e video nascosti:

Apri il browser dei file del tuo telefono . Passa alla memoria interna del tuo telefono e accedi alle cartelle in Android > com.whatsapp > WhatsApp > Media . Vedrai l’elenco dei media WhatsApp che hai inviato e ricevuto, inclusi audio, documenti, adesivi, note vocali, GIF, video e immagini. Sotto ogni cartella troverai le sottocartelle Private e Sent. La prima sottocartella memorizza i file multimediali delle conversazioni archiviate. La seconda sottocartella raggruppa ciò che hai condiviso con altri. Queste sottocartelle sono nascoste dalla galleria del tuo telefono, quindi devi accedervi da un browser di file. Seleziona ed elimina i file multimediali e i file che desideri rimuovere, quindi svuota il cestino. Se non c’è nulla che desideri conservare, elimina le cartelle in Media o le relative sottocartelle. WhatsApp li crea di nuovo automaticamente quando necessario. Per maggiore comodità, aggiungi a Speciali le cartelle che desideri ripulire spesso per evitare di cercare la cartella multimediale di WhatsApp quando pulisci il telefono da dati indesiderati.

Svuotare la cache

Anche se svuotare la cache di WhatsApp non rimuove i file multimediali, aiuta l’app a funzionare senza problemi ed elimina i file temporanei dalla memoria del telefono.

Apri le Impostazioni del tuo telefono . Tocca App . Scorri verso il basso e tocca WhatsApp . Tocca Memoria . Tocca Svuota cache nell’angolo in basso a destra.

Libera spazio sul tuo computer

Poiché WhatsApp può essere installato sul tuo computer, salva i file localmente, occupando spazio sul tuo dispositivo. Questi file non sono facilmente accessibili sul tuo Mac o PC e vengono cancellati automaticamente dopo un po’ a meno che non li scarichi manualmente. Tuttavia, quando hai bisogno di liberare spazio sul tuo computer, l’eliminazione dei contenuti multimediali di WhatsApp potrebbe essere d’aiuto.

Il modo più semplice per rimuovere questi file è disconnettersi da WhatsApp se stai utilizzando l’app desktop. Bastano pochi clic:

Apri l’ app WhatsApp sul tuo computer. Clicca sulla freccia che punta verso il basso a destra della tua immagine del profilo. Fare clic su Disconnetti .

Questo scollega il tuo computer dal tuo account WhatsApp e rimuove i file multimediali archiviati su di esso. La prossima volta che accedi, l’app ripristina le tue chat e non recupera i file multimediali che aveva memorizzato nella cache prima del processo

Libera molto spazio di archiviazione

Il motivo principale per ripulire i file multimediali di WhatsApp, in particolare dalle cartelle nascoste poiché il loro contenuto non è visibile nella galleria del telefono, è la possibilità di eliminare i file inutili che occupano spazio sul telefono.

Anche se WhatsApp comprime le immagini, i backup contengono queste immagini e questi video. L’utilizzo di Google Drive per sincronizzare i backup occupa spazio sul cloud per i dati che non ti servono o che non desideri conservare.

Se decidi di cambiare, questi file inutili verranno ripristinati su un nuovo dispositivo, il che significa che occuperanno spazio sul tuo nuovo telefono.

È utile rimuovere manualmente questi file di tanto in tanto per liberare spazio sul dispositivo corrente e rendere i backup più leggeri e veloci. Un vantaggio per rimuovere questi file è guardare attraverso vecchi ricordi e sorridere. Se non ti interessano molto di loro, puoi eliminare le cartelle dall’inizio senza esaminarle una per una.

