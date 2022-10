iPhone 15 Pro dovrebbe presentare 8 GB di RAM aumentati, porta USB-C e altro ancora

I modelli di iPhone 15 Pro saranno caratterizzati da un aumento di 8 GB di RAM, una porta USB-C e diversi miglioramenti della fotocamera .

In un comunicato stampa di oggi, TrendForce indica che la linea di iPhone 15 sarà nuovamente composta da quattro modelli e che solo i due modelli Pro avranno l’ultimo processore Apple, come nel caso della linea di iPhone 14. Gli utenti possono aspettarsi che i modelli Pro siano dotati del chip A17 Bionic, mentre i modelli standard rimarrebbero con l’A16.

TrendForce prevede che i modelli 15 Pro saranno dotati di un aumento di 8 GB di RAM per completare il chip A17, rispetto ai 6 GB per i modelli iPhone 14 Pro. I modelli standard continueranno probabilmente ad avere 6 GB di RAM.

In linea con i rapporti precedenti, la società di ricerca prevede che l’iPhone 15 Pro Max sia dotato di un teleobiettivo con funzionalità periscopio, che consente uno zoom ottico 10x o superiore , rispetto all’attuale limitazione 3x. I modelli Pro dovrebbero avere un obiettivo principale aggiornato con un design “8P”, che sarebbe un elemento ottico in più per prestazioni della fotocamera migliori.

Apple annuncerà probabilmente la gamma di iPhone 15 a settembre 2023.

