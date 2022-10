Come accoppiare il tuo Google Pixel Watch con il telefono

Google ha finalmente rilasciato il suo attesissimo Google Pixel Watch . Pixel Watch ha diverse fantastiche funzionalità che lo atterrano nella nostra lista dei migliori smartwatch Android . Per utilizzare l’orologio, è necessario configurarlo e associarlo al telefono. Ecco cosa devi sapere per iniziare con il tuo Google Pixel Watch.

Scarica e installa la versione più aggiornata di Google Pixel Watch sul tuo telefono.

Assicurati di utilizzare un telefono Android con Android 8 o versioni successive.

Scarica Fitbit app

Ricarica completamente il tuo Pixel Watch e il tuo telefono Android.

Attiva le impostazioni Bluetooth e Posizione sul tuo telefono Android.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.wear.companion

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitbit.FitbitMobile

Come accoppiare Google Pixel Watch con il tuo telefono Android

Configurare Pixel Watch con un telefono Android è facile. Assicurati solo di avere sia l’orologio che il telefono a portata di mano.

Tieni premuta la corona dell’orologio per tre secondi. Il telefono dovrebbe apparire con una notifica di associazione. Sul tuo orologio, seleziona la lingua desiderata e accetta i termini di servizio. Sul telefono, apri l’ app Pixel Watch , segui le istruzioni sullo schermo e seleziona Google Pixel Watch per avviare il processo di associazione. Viene visualizzato un codice di associazione su entrambi i dispositivi. Se i codici sono gli stessi, tocca Abbina sul telefono. Se i codici non corrispondono, riavvia l’orologio e riprova. Accedi al tuo account Google o creane uno nuovo. Ci sono richieste aggiuntive per molte funzioni dell’orologio, come Google Wallet e Google Assistant . Segui le istruzioni rimanenti sul telefono. Sul tuo Pixel Watch, scorri verso il basso sullo schermo e tocca Impostazioni . Tocca Sistema , quindi tocca Aggiornamento sistema . Questo controlla gli aggiornamenti disponibili per l’orologio.

Come configurare il tuo account Fitbit sull’orologio

L’integrazione di Google Pixel Watch con Fitbit mette a tua disposizione una serie di strumenti di fitness e statistiche.

Premi la corona sul tuo Pixel Watch. Seleziona Fitbit . Tocca Accedi . Completa l’accesso su Fitbit sul tuo telefono. Se sei un nuovo utente Fitbit, tocca Installa , tocca Apri , quindi tocca Iscriviti a Fitbit . Durante la creazione del tuo account, seleziona Google Pixel Watch nell’elenco dei dispositivi. Fai clic sull’immagine del profilo nell’angolo in alto a sinistra dell’app Fitbit sul telefono. Tocca Configura un dispositivo . Abilita tutte le autorizzazioni delle app che vengono visualizzate.

Configura il servizio LTE abilitato tramite il tuo operatore

Se hai un Pixel Watch abilitato per LTE, dovrai abilitare i servizi LTE per iniziare a utilizzare i dati mobili.

Scorri verso il basso dalla parte superiore di Pixel Watch e tocca Impostazioni . Seleziona Connettività . Tocca Cellulare . Assicurati che lo stato sia impostato su On . Apri l’ app Google Pixel Watch sul tuo telefono. Seleziona Rete mobile . Tocca Configura un nuovo profilo . Tocca Configura un nuovo profilo tramite il tuo operatore di telefonia mobile . Segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

Google Pixel Watch: suggerimenti e trucchi per la risoluzione dei problemi

Per quanto i processi di installazione dovrebbero essere senza interruzioni, le cose non funzionano sempre in questo modo. Ecco alcuni suggerimenti e trucchi per problemi comuni durante il processo di installazione.

Se non viene visualizzata una notifica di associazione

Se una notifica di associazione potrebbe non essere visualizzata durante il processo di configurazione:

Scarica l’ultima versione di Google Pixel Watch .

Attiva la condivisione nelle vicinanze .

Apri l’ app Google Pixel Watch e segui le istruzioni sullo schermo per accoppiare un nuovo orologio.

Controlla l'elenco dei dispositivi accoppiati nell'app Impostazioni del telefono .



Impostazioni che vorrai abilitare sul tuo Google Pixel Watch

Affinché questo processo di associazione abbia successo, è necessario che siano attive diverse impostazioni.​​​​​​