Tuttavia, se ritieni che un servizio di terze parti o il tuo operatore telefonico offra un piano migliore rispetto a Samsung Care Plus, sei sicuro che non frantumerai mai lo schermo Samsung o lo lascerai cadere in acqua, o se hai pagato la quota di abbonamento per il telefono che hai scambiato qualche mese fa, ecco come annullare l’abbonamento Samsung Care Plus.

Come annullare un abbonamento Samsung Care Plus

Se annulli entro 30 giorni dall’iscrizione, riceverai un rimborso completo. Ma prima di annullare, ti consigliamo di leggere tutti i vantaggi e i termini delle condizioni di Samsung Care Plus . Se hai deciso di annullarlo, ecco come annullare un abbonamento Samsung Care Plus.