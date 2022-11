Come condividere il tuo account Amazon Prime con la tua famiglia

Sebbene possa essere facile rendere utile il tuo abbonamento Amazon Prime con i suoi innumerevoli vantaggi, non è necessario che tutti i membri della tua famiglia abbiano i propri abbonamenti Prime separati.

Quando aggiungi tutti nello stesso account Amazon, tutti ottengono il vantaggio della spedizione Prime veloce e gratuita, insieme a molti degli extra forniti con un abbonamento Prime, e non costa un centesimo. Supportando fino a due adulti, quattro adolescenti è più che sufficiente per la maggior parte delle famiglie e un ottimo modo per ottenere ancora più valore dal tuo abbonamento Prime.