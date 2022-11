Android e iOS: quali sono i giochi più scaricati?

Negli ultimi anni l’utilizzo di giochi su smartphone si sta espandendo sempre più, con un aumento esponenziale del numero di giocatori e soprattutto del tempo trascorso sul telefono. Secondo Statista, un sito web tedesco che si occupa di indagini statistiche di mercato, sono in media oltre 5 ore a settimana quelle spese sui giochi per smartphone e in stragrande maggioranza si tratta di un pubblico giovane o molto giovane. Il 31% dei fruitori non supera i 10 anni di età, oltre il 51% invece ha tra gli 11 ed i 14 anni. La fascia compresa tra i 15 ed i 24 anni di età corrisponde invece al 40% dei giocatori, le cifre invece si assottigliano ulteriormente avanzando con l’età. Spostando invece l’attenzione sul dispositivo utilizzato, l’ultimo report di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) sottolinea come gli utenti che utilizzano il sistema operativo Android siano oltre il doppio rispetto ai fruitori di iOS: il primo conta 6.2 milioni di giocatori, il secondo si ferma a 3 milioni.

Le classifiche aggiornate vedono giochi molto differenti a seconda dei sistemi operativi utilizzati: i principali giochi scaricati dagli utenti iOS sono molto diversi dai download di chi utilizza Android. Per quanto riguarda iPhone, Stumble Guys è primo con oltre mezzo milioni di copie scaricate, Fill the Fridge occupa la seconda posizione (oltre 80mila i download per il gioco) ed infine Diablo Immortal chiude il podio con 78mila download. Una menzione speciale merita ormai il sempre presente Subway Surfers, divenuto un classico, con oltre 55mila copie scaricate solo negli ultimi mesi.

Spostando invece lo sguardo su tutto il 2022, anche se le classifiche, ovviamente, non sono ancora definitive, Among Us! occupa stabilmente la prima posizione, con Roblox e Project Makeover a chiudere il podio. Un titolo diffusosi sempre più anche su smartphone è Call of Duty e la versione mobile si piazza al quarto posto nella classifica dei più scaricati. Si tratta di un risultato eccellente se si fa riferimento all’anno di uscita del gioco, il 2019: nel maggio seguente aveva già infranto il record dei 500 milioni di download, restando in classifica anche in questo 2022.

Per quanto riguarda il sistema operativo Android, il titolo maggiormente scaricato secondo le classifiche più recenti è Bucket Crusher, vicino ai 900mila download. Craft Parkour: 3D Blocky Race (scaricato per oltre 679mila volte) e Rope and Balls (oltre 600mila download) chiudono il podio.

Oltre a variare i titoli, cambiano anche i generi dei giochi: si passa dagli sparatutto ai tradizionali giochi di corse, ma ancora a giochi di puzzle o classici giochi d’azione. La scelta è ampissima e all’interno degli store digitale sono disponibili giochi per tutti i gusti, inclusi i grandi classici. Non mancano infatti le versioni online dei tradizionali giochi di carte, utili a comprendere lo svolgimento e regole del Tresette piuttosto che del blackjack o del poker, in tutte le sue versioni, dall’italiana al Texas Hold’em, ma anche della briscola o del solitario, presenti in moltissime varianti differenti, e di tutti gli altri giochi tipici del Bel Paese.