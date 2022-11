Proteste rabbiose scoppiano nella fabbrica di iPhone in Cina

I disordini sono scoppiati mercoledì nella più grande fabbrica di iPhone del mondo nella città cinese di Zhengzhou, secondo un video condiviso sui social media.

I filmati ampiamente diffusi online mostrano centinaia di lavoratori Foxconn che marciano in segno di protesta, si scontrano con la polizia e alcuni si confrontano con persone in tute ignifughe.

Alcuni video hanno catturato lavoratori che si lamentavano del cibo che avevano ricevuto, mentre altri protestavano per il mancato pagamento dei bonus come promesso.

Lo stabilimento di Zhengzhou è la più grande fabbrica di ‌iPhone‌ di Foxconn con circa 200.000 lavoratori. Foxconn è responsabile dell’assemblaggio di circa il 70 percento degli iPhone venduti da Apple e ha lottato per mantenere i dipendenti sul posto a causa dei blocchi COVID.

La politica cinese zero-COVID richiede alle città di reprimere rapidamente le epidemie attraverso restrizioni e, con la diffusione del COVID a Zhengzhou, i lavoratori hanno voluto tornare a casa per evitare di rimanere bloccati in fabbrica in caso di blocco più rigoroso.

I lavoratori sono stati anche scontenti delle restrizioni in fabbrica, come la chiusura della mensa e la carenza di rifornimenti che ha causato il panico.

I problemi dei dipendenti nello stabilimento di Zhengzhou potrebbero causare un calo della produzione di iPhone fino al 30% . Foxconn ha tentato di mitigare i problemi di fornitura offrendo bonus e aumentando la produzione in un’altra fabbrica a Shenzhen, ma i lavoratori dello stabilimento di Zhengzhou hanno accusato Foxconn di non rispettare gli accordi contrattuali.

