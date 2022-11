Il fornitore Apple suggerisce potenzialmente iPhone 15 Pro con volume a stato solido e pulsanti di accensione

Il fornitore Apple Cirrus Logic potrebbe aver vagamente accennato ai modelli di iPhone 15 Pro che riceveranno pulsanti tattili il prossimo anno, secondo la società di ricerca Barclays.

In una lettera agli azionisti di questo mese, la società di semiconduttori con sede in Texas ha affermato che continua a “impegnarsi con un cliente strategico” e prevede di “portare sul mercato un nuovo componente HPMS negli smartphone il prossimo anno”. HPMS si riferisce ai chip a segnale misto ad alte prestazioni di Cirrus Logic, che include driver tattili per il Taptic Engine negli iPhone.

Durante una chiamata agli utili con gli analisti questo mese, il CEO di Cirrus Logic, John Forsyth, ha ristretto i tempi per questo nuovo componente in arrivo sul mercato alla “metà posteriore del prossimo anno”, che si allineerebbe con i modelli di iPhone 15 Pro che verranno lanciati il ​​prossimo settembre.

I pulsanti tattili sugli iPhone potrebbero consentire una resistenza all’acqua ancora migliore ed eliminerebbero le parti mobili che possono usurarsi o rompersi nel tempo. Tuttavia, l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus standard dovrebbero ancora avere pulsanti meccanici.

