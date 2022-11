Il fornitore Apple TSMC produrrà chip da 3 nm nello stabilimento dell’Arizona

Secondo il fondatore dell’azienda taiwanese, il fornitore di chip Apple TSMC ha in programma di produrre in serie chip a 3 nanometri di nuova generazione presso la sua struttura in Arizona da 12 miliardi di dollari .

Si dice che Apple stia spostando al processo a 3 nm a partire dal chip M2 Pro o M3 . Sia il chip ‌M3‌ di Apple per Mac che il chip A17 per i modelli iPhone 15 Pro dovrebbero essere prodotti sulla base del processo avanzato a 3 nm di TSMC.

Mark Gurman di Bloomberg ha dichiarato di aspettarsi che l’‌M2‌ Pro venga utilizzato negli aggiornamenti del prossimo anno per MacBook Pro da 14 pollici e MacBook Pro da 16 pollici, nonché per un Mac mini di fascia alta .

Il passaggio a un processo più avanzato si traduce in genere in migliori prestazioni ed efficienza energetica, consentendo velocità più elevate e una maggiore durata della batteria sui futuri Mac e iPhone. Secondo TSMC , la tecnologia a 3 nm, nota anche come N3, offrirà fino al 15% di miglioramento della velocità alla stessa potenza e fino al 30% di riduzione del consumo alla stessa velocità rispetto al suo predecessore. La società afferma che punta alla produzione in volumi nella seconda metà dell’anno prossimo.

