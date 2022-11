iPhone 15 potrebbe presentare un telaio in titanio con bordi posteriori curvi

L’ iPhone 2023 di Apple presenterà uno chassis in titanio con bordi posteriori curvi che sostituiranno il design squadrato esistente, sostiene una nuova voce.

Secondo l’utente di Twitter @ShrimpApplePro , i bordi posteriori dell’iPhone 15 saranno arrotondati per creare un nuovo bordo, simile ai bordi inferiori del case degli ultimi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici di Apple. Per riferimento, i modelli di iPhone 14 utilizzano un design piatto con bordi squadrati che richiama l’‌iPhone‌ 4. L’ultimo modello con bordi curvi è stato l’‌iPhone‌ 11.

Non è la prima volta che sentiamo voci secondo cui Apple rilascerà un ‌iPhone‌ in titanio. All’inizio di quest’anno, le voci su ‌iPhone 14‌ suggerivano che iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max avrebbero avuto uno chassis in lega di titanio, ma ciò non ha funzionato: tutti i modelli di ‌iPhone 14‌ hanno uno chassis in alluminio e acciaio inossidabile.

Tuttavia, Apple ha recentemente indagato sulla fattibilità degli involucri in titanio per i suoi prodotti, che includono brevetti relativi all’uso del titanio lavorato con proprietà uniche per i futuri MacBook, iPad e iPhone.

Rispetto all’acciaio inossidabile, il titanio ha una durezza relativamente elevata che lo rende più resistente ai graffi e la sua rigidità lo rende abbastanza resistente da resistere alla flessione.

Tuttavia, la forza del titanio rende anche difficile l’incisione, quindi Apple ha sviluppato un processo di sabbiatura, incisione e chimica che può conferire alle custodie in titanio una finitura superficiale lucida per un aspetto più attraente. Apple ha anche studiato l’uso di sottili rivestimenti superficiali di ossido che possono ridurre l’aspetto delle impronte oleose.

Se gli ultimi rapporti sono accurati, sarebbe la prima volta che Apple utilizza il titanio su iPhone‌ e iPad. L’azienda ha utilizzato il titanio come materiale dell’involucro nei recenti modelli di Apple Watch come Apple Watch Ultra e la Apple Card fisica è realizzata in titanio, ma gli ultimi iPhone e iPad sono realizzati in acciaio inossidabile e alluminio.