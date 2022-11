Come segnalare un pacco Amazon mancante

Amazon è uno dei più grandi rivenditori al mondo e gli errori sono destinati a verificarsi quando si ha a che fare con consumatori e beni di tale portata come fa l’azienda. Con oltre un milione di prodotti spediti ogni giorno, non sorprende che i pacchi vengano ritardati di tanto in tanto o scompaiano del tutto.

Quando ciò accade, il gigante dello shopping online ha un sistema per aiutarti ad affrontare la situazione.

Questo articolo mostra come indagare su un pacco mancante e segnalarlo ad Amazon, indipendentemente dal fatto che sia stato venduto e spedito dall’azienda o da un venditore di terze parti.

Come rintracciare un pacco Amazon smarrito

Prima di concludere che il tuo pacco Amazon è mancante, fai la dovuta diligenza e intraprendi alcune azioni relative al tuo ordine. Per prima cosa vuoi controllare le informazioni di tracciamento dell’articolo tramite la cronologia degli ordini sul tuo telefono o PC Android top di gamma . Questo mostra informazioni aggiornate sulla posizione del tuo pacco.

Se si dice che il pacco sia stato consegnato, controlla in casa per confermare che l’autista non lo abbia lasciato in un luogo poco appariscente. Se i tuoi vicini hanno già accettato articoli per tuo conto, verifica con loro per essere sicuro.

Dovresti anche visitare la sezione Dettagli dell’ordine per verificare l’indirizzo di spedizione sull’articolo nel caso in cui sia stato inviato al luogo sbagliato. Infine, contatta il corriere che ha consegnato il pacco per ulteriori informazioni.

Come segnalare un pacco mancante venduto da Amazon

Se Amazon evade l’ordine, dovrai presentare un reclamo per pacchetto mancante al gigante della vendita al dettaglio. Ecco come:

Accedi al tuo account Amazon e vai ai tuoi ordini Seleziona l’articolo che deve ancora arrivare e seleziona il pulsante Problema con l’ordine accanto ad esso. Verrai indirizzato all’Assistente messaggi del venditore. Se vedi un pulsante Ottieni aiuto , il venditore gestisce la spedizione indipendentemente da Amazon (in questo caso, consulta la sezione seguente sulla segnalazione di un pacco mancante da un venditore di terze parti). Altrimenti, continua a leggere. Segui le istruzioni per selezionare il motivo del reclamo (a partire dall’opzione Non ho ricevuto questa opzione) Invia il tuo reclamo e Amazon se ne occuperà. Di solito, se il venditore non è in grado di fornire una prova di consegna, Amazon rimborsa i tuoi soldi a qualsiasi metodo di pagamento utilizzato durante l’acquisto dell’articolo.

Come segnalare un pacco mancante da un venditore di terze parti

Se il tuo articolo non è gestito da Amazon e non è idoneo per Prime, dovrai contattare direttamente il venditore di terze parti. Per farlo, accedi ad Amazon e vai ai tuoi ordini. Selezionare l’ordine in questione e fare clic sul pulsante Ottieni assistenza . Scegli il tuo argomento dall’elenco visualizzato e seleziona Contatta il venditore .

Se non ricevi una risposta entro due giorni, invia una richiesta con la Garanzia dalla A alla Z di Amazon. Il servizio ti protegge quando acquisti articoli venduti e gestiti da venditori di terze parti coprendo le condizioni dell’articolo e i tempi di consegna. Tuttavia, dovrai soddisfare alcuni criteri per essere idoneo . Ad esempio, devono trascorrere meno di 90 giorni dalla data di consegna stimata dell’articolo in questione per presentare il reclamo.

Puoi richiedere un rimborso di Garanzia dalla A alla Z se soddisfi tutti i requisiti. Ecco come farlo: