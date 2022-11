Apple annuncia l’app Oceanic+ ora disponibile per Apple Watch Ultra

Apple ha annunciato oggi che l’ app Oceanic+ è disponibile per Apple Watch Ultra a partire da oggi. Progettata da Huish Outdoors in collaborazione con Apple, l’app funge da computer subacqueo per le immersioni subacquee ricreative a profondità fino a 40 metri/130 piedi.

Apple offre già un’app Depth di base su Apple Watch Ultra per visualizzare la profondità attuale, la profondità massima raggiunta, la temperatura dell’acqua e la durata sott’acqua. Per i subacquei che cercano dati più avanzati, l’app Oceanic+ è uno strumento utile.

Oceanic+ indica la profondità attuale del subacqueo, il tempo di immersione, il tempo di non decompressione, la temperatura dell’acqua, il tempo di superficie, la profondità massima, la velocità di risalita, il livello della batteria, la miscela di gas selezionata (aria o miscela Nitrox fino al 40%) e altro. L’app dispone anche di avvisi di sicurezza codificati a colori per limite di non decompressione, velocità di risalita eccessive e indicazioni per la sosta di sicurezza.

Altre funzionalità dell’app includono feedback tattile e complicazioni del quadrante dell’orologio per il tempo di non volo, il tempo di superficie, l’accesso rapido al pianificatore di immersione, le impostazioni di immersione, l’altitudine attuale, l’elevazione massima consentita e un pulsante di accesso rapido all’app.

L’app è disponibile su App Store e richiede un Apple Watch Ultra con watchOS 9.1 o successivo abbinato a un iPhone 8 o successivo con iOS 16.1 o successivo. Il piano di base dell’app è gratuito e include molte funzioni di immersione comuni, tra cui profondità, tempo e un registro delle immersioni più recenti. Per $ 9,99 al mese o $ 79,99 all’anno, gli utenti hanno accesso al monitoraggio della decompressione, al caricamento dei tessuti, alla capacità illimitata del registro e altro ancora.

Dopo un’immersione, sull’orologio vengono visualizzati dati come le posizioni GPS di ingresso e uscita, insieme a un riepilogo del profilo di immersione dell’utente. Un’app Oceanic+ per iPhone fornisce riepiloghi post-immersione più dettagliati, maree nei prossimi tre giorni e altro ancora.

