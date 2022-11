Come impostare una firma in Gmail e Google Workspace

Se invii molte email, l’aggiunta di una firma predefinita può farti risparmiare molto tempo. Sebbene la modifica del nome visualizzato in Gmail possa aiutarti a evitare di firmare ogni email, spesso è meglio avere le informazioni di contatto in fondo ai messaggi in uscita.

Puoi automatizzare questo processo in modo che Gmail aggiunga automaticamente una firma preimpostata in fondo ai messaggi in uscita. Un altro vantaggio dell’automazione del processo è la quantità di informazioni che puoi aggiungere, come le informazioni di contatto, l’indirizzo, il titolo di lavoro e altro, che sei disposto a inserire ogni volta che invii un’e-mail manualmente.

Supponi di utilizzare Gmail come servizio di posta elettronica personale o Google Workspace per la tua posta di lavoro. Entrambi sono facili da configurare e offrono la possibilità di personalizzare le firme sullo smartphone e sul computer. Ecco come funziona.

Crea la tua firma Gmail sul tuo computer

Poiché il tuo computer è molto probabilmente il dispositivo da cui invierai la maggior parte dei messaggi, vediamo come puoi impostare una firma automatica per le tue e-mail in uscita.

Apri l’ interfaccia di Gmail o Google Workspace utilizzando il tuo browser web preferito. Se stai utilizzando un nuovo account, Google ti suggerisce automaticamente di impostare una firma nel banner sopra la tua email. Se lo vedi, fai clic su Imposta una firma e vai al passaggio 5. Altrimenti, fai clic sull’icona Impostazioni nell’angolo in alto a destra. Questo apre la barra Impostazioni rapide. Fare clic su Visualizza tutte le impostazioni per accedere al menu completo delle impostazioni. Nella scheda Generale , scorri verso il basso fino alla sezione Firma . Fare clic sul pulsante Crea nuovo e assegnare un nome alla nuova firma. Se hai bisogno di ispirazione, qualcosa come “Signature” va bene. La tua firma appena creata viene visualizzata a sinistra e una casella di testo sul lato destro del pannello ti consente di crearne il contenuto. La tua firma può includere rich text, immagini e link. Usa la barra nella parte inferiore della casella di testo per formattare il testo. Una volta che sei soddisfatto della tua firma, chiedi a Gmail di aggiungerla automaticamente ai messaggi in uscita. Puoi scegliere tra due opzioni: Invia quando scrivi nuove e-mail o quando rispondi e inoltri e-mail. Se hai scelto la seconda opzione, ti consigliamo di spuntare la casella Inserisci firma prima del testo quotato . In caso contrario, la tua firma viene aggiunta in fondo all’e-mail, dove le persone potrebbero non vederla. Puoi anche creare più firme, permettendoti di sceglierne di diverse durante la composizione di un’e-mail. Al termine, fai clic su Salva modifiche nella parte inferiore dello schermo. Per aggiungere manualmente una firma durante la composizione di un’e-mail, fai clic sulla penna nella barra degli strumenti e seleziona la firma che desideri aggiungere.

Imposta la tua firma sul telefono

Gmail ti consente anche di aggiungere firme automatiche quando invii e-mail utilizzando il telefono. Questi sono diversi da quelli impostati utilizzando l’interfaccia webmail. Puoi avere una sola firma, che viene aggiunta a tutte le email in uscita. Inoltre, può contenere solo testo di base, che non può essere formattato, impedendoti di aggiungere loghi alla tua firma quando usi il telefono. Tuttavia, ti risparmia la fatica di firmare manualmente le e-mail e potenzialmente di aggiungere le tue informazioni di contatto ai messaggi in uscita.

Il processo richiede solo pochi passaggi: