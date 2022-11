Apple rilascia iOS 16.1.1 e iPadOS 16.1.1 con correzioni di bug

Apple ha rilasciato oggi iOS 16.1.1 e iPadOS 16.1.1, aggiornamenti di correzione di bug minori che arrivano due settimane dopo il lancio di iOS 16.1 , un aggiornamento che ha aggiunto il supporto per iCloud Shared Photo Library, Matter, Live Activities e altro ancora.

Gli aggiornamenti di iOS 16.1.1 e iPadOS 16.1.1 possono essere scaricati via etere su iPhone e iPad idonei andando su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

iOS 16.1.1 corregge alcuni bug non specificati con cui gli utenti iPhone hanno avuto a che fare, secondo le note di rilascio di Apple. Ad esempio, gli utenti sono stati colpiti da un diffuso bug del Wi-Fi . Il bug del Wi-Fi ha provocato disconnessioni casuali, con alcuni utenti che non sono stati in grado di rimanere connessi alle proprie reti Wi-Fi.

Non è chiaro se il bug del Wi-Fi sia stato corretto poiché Apple non ha fornito un elenco specifico di correzioni di bug, dicendo invece solo che l’aggiornamento “include correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza”.

VIA