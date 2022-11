Apple rilascia un nuovo firmware per AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro 1 e AirPods Max

Apple ha presentato oggi il nuovo firmware 5B58 per AirPods 2, AirPods 3 , AirPods Pro e AirPods Max originali , rispetto al firmware 4E71 rilasciato a maggio . Apple ha rilasciato il firmware 5B58 per ‌AirPods Pro‌ 2 all’inizio di questa settimana.

Apple non offre note di rilascio immediatamente disponibili su ciò che è incluso negli aggiornamenti firmware aggiornati per gli AirPods‌, ma la società mantiene un documento di supporto con le informazioni sulla versione. L’aggiornamento 5B58 per ‌AirPods Pro‌ 2 ha aggiunto “correzioni di bug e altri miglioramenti”, senza altri dettagli disponibili.

Non esiste un modo standard per aggiornare il software ‌AirPods‌‌, ma il firmware è generalmente installato over-the-air mentre gli ‌‌AirPods‌‌ sono collegati a un dispositivo iOS. Mettere gli ‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌‌ nella custodia, collegare gli ‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌‌ a una fonte di alimentazione, e quindi associare gli ‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌‌‌‌ dopo un breve periodo di tempo,‌‌‌‌ forzare l’aggiornamento dell’iPhone o dell’iPad a un iPhone o un iPad .

