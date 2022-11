Come scaricare Google Chrome sul tuo Mac

L’utilizzo di un dispositivo Android con un Mac potrebbe sembrare controproducente, poiché la scelta più naturale sarebbe quella di accoppiare un dispositivo Apple con un iPhone.

Alcuni non apprezzano la filosofia alla base di iOS e preferiscono una piattaforma più aperta e flessibile come Android. Altri trovano che macOS sia aperto e stabile quasi quanto Android.

Tuttavia, scegliere di non avere un iPhone significa che il tuo telefono non si sincronizzerà in modo nativo con il tuo Mac, almeno non così istintivamente come se avessi un telefono Apple. Google Chrome può far dialogare telefono e computer in modo più naturale utilizzando lo stesso browser Web predefinito su entrambi i dispositivi.

Download di Chrome sul tuo Mac

Puoi utilizzare Chrome sul tuo telefono o tablet Android e sul tuo Mac, semplificando la sincronizzazione di segnalibri, password, preferenze e schede aperte. Inoltre, Chrome è il browser più veloce , anche su macOS, quindi non c’è motivo per non usarlo.

Chrome non è preinstallato su un Mac, quindi dovrai installarlo manualmente, operazione che viene eseguita rapidamente in un paio di minuti seguendo questi passaggi:

Apri Safari sul tuo Mac. Vai a google.com/chrome . Fai clic su Scarica Chrome Attendi il completamento del download Fare clic sull’icona Download e fare doppio clic su googlechome.dmg . Questo apre un’immagine del disco. Trascina e rilascia l’ icona di Google Chrome nella cartella Applicazioni

Sei a posto! Chrome è ora installato sul tuo Mac. La prima volta che lo apri, sul tuo Mac viene visualizzato un messaggio di avviso che ti chiede se desideri aprire l’app.

Fai clic su Apri e accedi al tuo account Google. Imposta Chrome come browser predefinito quando richiesto. Quindi, tutti i collegamenti si aprono automaticamente con esso anziché con Safari.

Vantaggi dell’utilizzo di Chrome

L’utilizzo dello stesso browser sul tuo Mac e dispositivo Android assicura che i tuoi contenuti vengano sincronizzati automaticamente tra il telefono e il laptop. Ad esempio, i tuoi segnalibri saranno disponibili su entrambi i dispositivi e si aggiorneranno automaticamente quando aggiungi o rimuovi elementi.

Allo stesso modo, Chrome sincronizza anche le password, il riempimento automatico dei dati e la cronologia di navigazione, semplificando la navigazione sul Web. Infine, sarai in grado di accedere alle schede recenti o aperte da un altro dispositivo in modo da poter continuare a leggere qualcosa che hai aperto sul tuo computer sul tuo telefono quando è ora di uscire.